Paramount+ zrealizuje serialowy prequel "Grease"

Paramount+ dał zielone światło serialowi "Grease: Rise od the Pink Ladies". Będzie to prequel kultowego musicalu z Johnem Travoltą Akcja 10-odcinkowej produkcji będzie się toczyć cztery lata przed wydarzeniami znanymi z " Grease ". Wtedy to, zanim rock'n'roll stał się popularny, a chłopaki z T-Birds zaczęli rządzić szkołą, cztery dziewczyny zdecydowały się bawić na własnych warunkach, wywołując panikę moralną, która na zawsze zmieniła oblicze Rydell High.Opis ten pasuje do Rizzo, Frenchy, Marty i Jan, czyli przyjaciółek granej przez Olivię Newton-John Sandy, jednak to nie one będą bohaterkami projektu. Twórcy zamierzają wprowadzić nowe postacie.Showrunnerką będzie Annabel Oakes (" Atypowy ").