Nie żyje Olivia Newton-John. Gwiazda "Grease" miała 73 lata

Kim była Olivia Newton-John?

Getty Images © Ross Gilmore



"Grease" - najważniejsza rola Olivii Newton-John

Zmarła Olivia Newton-John , brytyjsko-australijska piosenkarką, aktorka i aktywistka, znana m.in. z filmów " Xanadu " i " Grease ", gdzie zagrała u boku Johna Travolty . O śmierci gwiazdy poinformował na Facebooku jej mąż, John Easterling:Nie ujawniono przyczyny jej śmierci, ale w 2017 roku po raz trzeci zdiagnozowano u niej raka piersi. Miała 73 lata. Olivia Newton-John urodziła się w 1948 roku w Cambridge w Wielkiej Brytanii. Była wnuczką noblisty Maxa Borna i córką oficera MI5, Brinleya Newton-Johna, który brał udział w pracy nad Enigmą. Kiedy miała 6 lat, jej rodzina przeniosła się do Australii. Jako nastolatka występowała w kafejkach w Melbourne i z czasem zaczęła pojawiać się w australijskich programach telewizyjnych. W 1996 nagrała pierwszego singla i zaczęła występować w Wielkiej Brytanii w duecie z Patem Carrollem oraz z zespołem Toomorrow. W 1971 roku ukazał się jej pierwszy solowy album "If Not for You ". W 1974 reprezentowała Wielką Brytanię w konkursie Eurowizji z piosenką "Long Live Love" i zajęła czwarte miejsce. W kolejnych latach kontynuowała karierę muzyczną, nagrywając szereg przebojów - prawdziwego rozpędu jej kariera nabrała jednak po występie w filmie " Grease " (1978).W 1980 roku zagrała w " Xanadu " u boku Gene'a Kelly'ego Michaela Becka . Film zebrał nieprzychylne recenzje i wstrzymał jej karierę w kinie, ale jego soundtrack pokrył się dwukrotną platyną i wylansował pięć przebojów (w tym m.in. "Magic" i "Xanadu"). Rok później Newton-John wydała swój najpopularniejszy album, "Physical". Opublikowała wideo-album "Olivia Physical" z teledyskami do każdej piosenki z płyty. Po urodzeniu córki i przerwie kontynuowała karierę, nagrywając m.in. albumy "The Rumour" (1988) czy "Back with a Heart" (1998). Była m.in. czterokrotną laureatką Grammy, a w 1979 roku została Oficerem Orderu Imperium Brytyjskiego za zasługi w muzyce i filmie.W jej filmografii są również m.in. " W swoim rodzaju " (1983), gdzie ponownie zagrała u boku Johna Travolty , oraz " Kochanie, poznaj moich kumpli " (2011). Pojawiła się gościnnie w serialu " Glee ". Po jej występie na listy przebojów powrócił hit "Physical" w wykonaniu obsady programu.Najważniejszą rolą filmową w karierze Olivii Newton-John pozostaje jednak postać Sandy Olsen z opartego na broadwayowskim hicie musicalu " Grease " (1978). Film był przebojem w box-offisie, a na soundtracku znalazł się szereg przebojów, w tym m.in. "You're the One That I Want" i "Hopelessly Devoted to You". W 1979 roku za swój występ Newton-John zdobyła nominację do Złotego Globa w kategorii "Najlepsza aktorka w komedii lub musicalu" oraz wykonała nominowaną do Oscara piosenkę "Hopelessly Devoted to You" na gali Nagród Akademii.