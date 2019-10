Powstaje serialowy spin-off "Grease"

Platforma HBO Max przygotowuje serial. Będzie to spin-off klasycznego musicaluO fabule na razie nie wiadomo wiele. Ujawniono jedynie tyle, że akcja serialu ma rozgrywać się w latach 50. Podobno usłyszymy zarówno klasyczne numery musicalowe z epoki, jak i zupełnie nowe piosenki, a wśród bohaterów pojawią się niektóre postacie z oryginału. Twórcy zapowiadają utrzymaną we współczesnym tonie opowieść o trudach licealnego życia i horrorach dojrzewania.powstał w 1978 roku i należy do najpopularniejszych musicali amerykańskich. Danny Zuko ( John Travolta ), lider grupy T-Birds spędza romantyczne wakacje w towarzystwie Sandy ( Olivia Newton-John ), która mieszka w Australii. Przysięgają sobie miłość i rozstają, ona ma wyjechać. Zupełnie niespodziewanie zostaje w USA. Spotykają się ponownie w szkole - Rydell High. Jednak Sandy, dobrze ułożona panienka, nie pasuje do wizerunku Dannyego w szkole. Sandy próbuje zostać jedną z Pink Ladies i znowu być dziewczyną Zuko.Projekt przygotowuje studio Paramount Television. Obecnie trwają poszukiwania scenarzysty.