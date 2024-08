"People We Meet On Vacation": Tom Blyth i Emily Bader w romansie Netfliksa

"People We Meet On Vacation": o filmie

Scenariusz zostanie napisany na podstawie bestsellerowej powieści Emily Henry, która w samych Stanach Zjednoczonych rozeszła się w ponad dwóch milionach egzemplarzy.Książka opowiada o beztroskiej Poppy i kochającym rutynę Aleksie, którzy są najlepszymi przyjaciółmi od dekady. Bohaterowie mieszkają co prawda w różnych miastach, ale każde letnie wakacje spędzają razem. Ich relacja zostaje wystawiona na próbę, gdy zaczynają zastanawiać się nad tym, co dla wszystkich innych wydaje się oczywiste — czy mogliby zostać parą?Za kamerą stanie Brett Haley (" Bohater "). "People We Meet On Vacation" wyprodukuje dla Netfliksa wytwórnia Sony. Będzie to pierwsza wspólna produkcja streamingowego giganta oraz hollywoodzkiego studia.