Producent "Santa Clarita Diet" brutalnie walczy ze szwagierką

Getty Images © Gabriel Olsen



Znany producent Aaron Kaplan ) jest bohaterem brutalnej walki sądowej. Stawką w niej są miliony dolarów po zmarłym bracie Kaplana Sądowa wojna, w której wszystkie chwyty są dozwolone, trwa od lipca 2018 roku, kiedy zmarł Joe Kaplan. W jej najnowszej odsłonie żona zmarłego pozywa Aarona Kaplana o to, że zainstalował w jej domu kamery, żeby ją podglądać, jak się ubiera i rozbiera.Ten wcale nie zaprzecza, że kamery w domu, który należał do jego zmarłego brata, rzeczywiście zainstalował w porozumieniu ze swoimi prawnikami. Twierdzi, że został do tego zmuszony przez zachowanie szwagierki, która podobno nielegalnie pozbywa się drogocennych przedmiotów. Twierdzi, że na nagraniach widać, jak kobieta przeszukuje pokoje w nadziei znalezienia ukrytych pieniędzy. Podobno widać, jak znalazła 10 tysięcy dolarów, jak je przeliczyła i schowała do własnego portfela.Elizabeth Kaplan broni się twierdząc, że pogwałcona została jej prywatność. Jej zdaniem zgłaszane przez Aarona Kaplana powody są tylko pretekstem, a w rzeczywistości jego motywacja jest bardziej zboczona.