W kosmosie nikt nie usłyszy głosu strajkujących. Zdjęcia do serialu "Obcy" przerwane

Zdjęcia do serialu "Alien" przerwane

Getty Images © Amanda Edwards



Kit Young w obsadzie serialu "Alien"

Zwiastun serialu "Cień i kość"

Jak poinformował portal Deadline,. Aktorzy, którzy przebywali właśnie na planie w Tajlandii, zostali odesłani do domów.Przerwa była planowana od chwili, gdy wiadomo było, że strajk SAG-AFTRA się odbędzie. Zdjęcia, które ruszyły w lipcu, odbywały się wyłącznie z udziałem aktorów zrzeszony w brytyjskim związku zawodowym Equity. Na planie nie było więc grającej główną rolę Sydney Chandler . Ponieważ skończyły się sceny, w których nie była potrzebna, teraz musi nastąpić przerwa do czasu zakończenia strajku.Portal Deadline ujawnił także nazwisko kolejnej osoby w obsadzie serialu. To Kit Young , jedna z gwiazd serialu Netfliksa Kit Young jest młodym brytyjskim aktorem mającym szkocko-ugandyjskie pochodzenie. Swoją karierę zaczynał na teatralnych deskach. Zagrał m.in. Oktawiana w "Juliuszu Cezarze" i Malcolma w "Makbecie".Przed kamerą pojawił się w kilku serialowych epizodach i krótkich metrażach. Przełomem okazał się właśnie serial. Aktor kontynuował współpracę z platformą Netflix występując również w filmie