Quebonafide nakręci film? Nowa spółka rapera działa w branży filmowej i telewizyjnej

Spółka Magnetowid ma działać przede wszystkim w branży filmowej, telewizyjnej, dźwiękowej i muzycznej. Obok Quebonafide w jej zarządzie zasiada też Dawid Szynol, współzałożyciel i właściciel wytwórni QueQuality, z którą związany był raper. Od jakiegoś czasu dochodzą nas słuchy, że Quebonafide nosi się z zamiarem nakręcenia filmu. Czy to pierwszy krok do realizacji tych planów? Quebonafide to raper, autor tekstów, zapalony podróżnik. Albo "Człowiek z Księżyca", jak o sobie rapuje na płycie "Romantic Psycho" – wydanej po imponującej akcji wizerunkowej, którą Quebonafide ustanowił nowe standardy na polskim rynku muzycznym. "Najbardziej dopracowany album i być może najlepsza płyta w całym jego dorobku" – pisano o tym krążku, a w serwisach streamingowych bite były kolejne rekordy w liczbie odsłuchów. Dziś Quebonafide ma na swoim koncie Złote, Platynowe i Diamentowe Płyty, statuetkę Fryderyka za album "Soma 0,5 mg", nagrany w duecie Taconafide z Taco Hemingwayem, a nawet medal "Za Zasługi dla Ciechanowa", otrzymany z rąk prezydenta miasta. Ale to tylko wycinek z jego bogatego CV. Spore w nim miejsce zajmują jeszcze m.in. podróże i wszystkie zdobyte kontynenty – przy okazji nagrywania materiału na płytę "Egzotyka" Quebonafide odwiedził 70 krajów. "Ten projekt uzależnił mnie od podróżowania" – podsumowywał potem swoje wyprawy. Przed wydaniem kolejnej płyty "Romantic Psycho też ruszył w podróż – tym razem Koleją Transsyberyjską w głąb Azji. Efektem tego jest nie tylko świetnie przyjęty nowy album, ale też wyprodukowany przez Red Bull Media House dokument "Quebonafide: Romantic Psycho Film", którego premiera odbyła się na 17. Festiwalu Filmowym Millennium Docs Against Gravity.W 2020 roku na ekrany trafił dokument " Quebonafide: Romantic Psycho Film ", który był prezentowany w ramach konkursu głównego festiwalu Millenium Docs Against Gravity. Przypominamy zwiastun: