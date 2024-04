SZOK! Quentin Tarantino porzuca "The Movie Critic"

"The Movie Critic" - co się stało?

Okoliczności całej sytuacji nie są znane. Wiadomo jedynie, żePortal Deadline ujawnia, że Tarantino od dłuższego czasu zmagał się z koncepcją filmu. Sam scenariusz uległ poważnej transformacji i reżyser napisał go niemalże od nowa. Koniec końców nic to nie dało.Choć to jest bardzo zaskakująca informacja, to jednak fani Tarantino nie powinni być zbyt zdziwieni. Reżyser znany jest z podejmowania radykalnych decyzji. Słynny jest przypadek Tarantino przekazał w zaufaniu scenariusz filmu kilku wybranym aktorom. Jedna z osób przekazała jednak tekst swojemu agentowi i wkrótce cały świat znał szczegóły filmu. Tarantino poczuł się zdradzony tak bardzo, że wyrzucił projekt do kosza. Na szczęście udało się go wtedy ubłagać i film mimo wszystko powstał.Akcjamiała się toczyć w Kalifornii w 1977 roku. Mieliśmy w nim śledzić losy mężczyzny piszącego dla magazynu pornograficznego. Miała to być postać historyczna, która nigdy nie zdobyła jednak sławy. Tarantino , który jako nastolatek pracował, obsługując automaty z magazynami porno, wspominał:. Mówiło się, że również inni aktorzy z filmów Tarantino mieli powrócić.Co będzie ostatnim filmem Tarantino ? Być może sam reżyser tego jeszcze nie wie.