Tarantino ukrywał to miesiącami

"The Movie Critic" był od dawna w koszu

Nowe światło na całą sprawę rzucił dziennikarz The Hollywood Reporter Borys Kit. Otóż twierdzi on, że. To dlatego w obsadzie miał być Brad Pitt , który powtórzyłby rolę Cliffa Bootha. Kit nie jest jednak pewny czy ten film miał być prequelem czy sequelem.W tym tygodniu Tarantino zmienił znów zdanie i to właśnie z tego projektu zrezygnował. Brad Pitt miał się o tym dowiedzieć zaledwie kilka godzin przed publikacją informacji w mediach.Jego szczegóły trzyma jednak w tajemnicy przed światemLos Angeles, rok 1969. Rick Dalton ( Leonardo DiCaprio ) jest zapomnianym aktorem. On i jego wieloletni dubler Cliff Booth ( Brad Pitt ) marzą o powrocie na szczyt. Mężczyźni próbują odnaleźć się w branży, której już prawie nie rozpoznają...W obsadzie jest też m.in. Margot Robbie . Film zdobył dwa Oscary i dalszych osiem nominacji.