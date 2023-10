Tarantino odwiedził izraelski garnizon. Oddał cześć siłom walczącym z Hamasem

Tarantino spotyka się z IDF

#BREAKING: Legendary filmmaker Quentin Tarantino visits an Israeli base in southern Israel to boost IDF morale pic.twitter.com/Vso6IgQlWa — Israel War Room (@IsraelWarRoom) October 13, 2023

Życie Tarantino w Izraelu

60-letni Amerykanin spotkał się z żołnierzami w trakcie akcji przygotowanej przez pozarządową organizację Stand With Us.spotkanie odbyło się w pierwszych dniach wojny; tuż po ataku terrorystycznym, którego dopuściły się siły Hamasu i w wyniku którego zginęło ponad 1400 osób, a niemal 200 zostało wziętych na zakładników.i pojawił się tam, gdzie Hamas uderzył z największą mocą. Twórca spędził czas z żołnierzami i mieszkańcami, nagrywał z nimi filmy i robił zdjęcia. To piękny sposób na okazanie solidarności" – czytamy w oficjalnym oświadczeniu Stand With Us.którą poznał w 2009 roku w trakcie trasy promocyjnej "Bękartów wojny"."Kocham ten kraj, tych ludzi. Są dla mnie bardzo mili, są też podekscytowani tym, że jestem częścią ich społeczności" – reżyser mówił w wywiadach. Nazwał też Tel Awiw "mniejszą wersją Los Angeles". Spytany o to, czy miasto, kraj bądź wydarzenia polityczne w Izraelu byłyby dobrym tematem dla niego jako dla filmowca, odparł: "Nie, raczej nie byłbym w stanie zrobić niczego o tak gorącym, politycznym klimacie".