Dlaczego Quentin Tarantino porzucił "The Movie Critic"? Ma inny pomysł

Tarantino szykował pożegnanie z Tarantinoverse

Kto miał, a kto nie miał zagrać w "The Movie Critic"?

Nowy film Tarantino miał początkowo opowiadać o dziennikarzu pracującym dla fikcyjnego magazynu porno w latach 70. Projekt przeszedł jednak szereg zmian i wyewoluował w coś bliższego spin-offu " Pewnego razu... w Hollywood ". "The Hollywood Reporter" donosi w oparciu o swoje źródła, żeWedług jednego z pomysłówW ten sposób twórca mógł puścić oko do swoich fanów i zatrudnić aktorów, z którymi pracował, by wcielili się w fikcyjnych odtwórców prawdziwych ról, które zagrali np. w " Pulp Fiction "., który w latach 70. pracował jako bileter w kinie porno., komentuje jeden z branżowych rozmówców magazynu "The Hollywood Reporter".i wskazują, że Tarantino ma w szufladzie dużo scenariuszy, które odrzucił (przeczytajcie o nich TUTAJ ). W toku kariery wielokrotnie wykonywał też twórcze wolty, dość powiedzieć, że " Pewnego razu... w Hollywood " planował początkowo jako powieść (która zresztą została wydana po premierze filmu).Mówiło się, że w obsadzie mogli znaleźć się również Paul Walter Hauser (jedno ze źródeł dementuje jednak tę pogłoskę) czy David Krumholtz oraz starzy znajomi Tarantino Z twórcą spotkała się za to, ale nie wiadomo, czy miało to jakiś związek z tym projektem.Co ciekawe, decyzja o skasowaniu projektu zaskoczyła stan Kalifornia, który przyznał Tarantino ponad 20 milionów dolarów dofinansowania.