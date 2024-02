Gwiazda "Pewnego razu w Hollywood" będzie również gwiazdą nowego filmu Quentina Tarantino, "The Movie Critic"

Kogo zagra Brad Pitt w nowym filmie Quentina Tarantino?

Aktor zagrał w dwóch filmach reżyserach: " Bękartach wojny " i " Pewnego razu... w Hollywood ". Za rolę w tym drugim otrzymał Oscara dla najlepszego aktora drugoplanowego.Mike Fleming Jr z portalu Deadline sugeruje, że może chodzić o tytułowego bohatera, ale zaznacza, że nie jest pewien. Kto czytał powieściową wersję " Pewnego razu.. w Hollywood " ten wie, że już grany przez Pitta kaskader Cliff Booth miał zadatki na krytyka filmowego, a książka obfitowała w jego filmowe przemyślenia. Czy to dobry trop?– powiedział wówczas reżyser. Przyznał też, że myśli o konkretnej osobie, ale w tej chwili nie podjął jeszcze decyzji, czy powierzyć jej rolę. Przez jakiś czas spekulowano, że w głównej roli może wystąpić Paul Walter Hauser Deadline donosi również, że film powstanie prawdopodobnie dla studia Sony Pictures, aAkcjabędzie się toczyć w Kalifornii w 1977 roku. Będziemy w nim śledzić losyMa to być postać historyczna, która nigdy nie zdobyła jednak sławy., który jako nastolatek pracował, obsługując automaty z magazynami porno, wspomina:Autortak opisuje swojego bohatera:Zachęcamy do wysłuchania odcinka podcastu Mam parę uwag, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o filmie " Pewnego razu... w Hollywood ". Aktualnie zamyka on filmografię Quentina Tarantino