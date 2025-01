Radu Jude zaprezentuje dwa nowe filmy w 2025

Co wiemy na temat Radu Jude?

Pierwszym filmem od Jude będzie "Dracula", którego produkcja zakończyła się już we wrześniu. Będzie to unikalna interpretacja postaci kultowego wampira. Jude już wcześniej zapowiadał tę produkcję, mówiąc o niej na Festiwalu Filmowym w Locarno. "Drakula, emocje, seks, nagość, wampiry, zombie, akcja, dużo krwi, przemoc, obrazy AI, pościgi samochodowe i komedia dobrej jakości" - wspomina reżyser informacje na temat filmu z różnych stron internetowych.Kolejnym filmem "niespodzianką", którego premiera również jest zaplanowana na ten rok jest to "Continental '25". Produkcja została "nakręcona niezależnie , przy niskim budżecie, w Klużu i Floresti" - mówi Jude . Film ma być dialogiem z " Europą '51 Jude stał się jednym z ciekawszych europejskich filmowców ostatnich lat. W 2021 roku zdobył statuetkę Złotego Niedźwiedzia za film " Niefortunny numerek lub szalone porno ", a sześć lat temu otrzymał Srebrnego Niedźwiedzia za historyczny dramat " Aferim! ".