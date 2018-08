Razem z Fuzetea zapraszamy na konkurs!

Razem z Fuzetea zapraszamy Was do wzięcia udziału w konkursie.Zatrzymaj się na chwilę, zainspiruj swoim ulubionym filmem i opowiedz nam, jak wyobrażasz sobie idealny, letni relaks w filmowej scenerii. Czy będzie to niezwykła podróż przez Włochy, Indie i Indonezję tak jak Julia Roberts w filmieczy może jednak ucieczka na rajską wyspę niczym Leonardo DiCaprio Powiedz nam, do którego filmu chciał(a)byś się przenieść, aby się zrelaksować, a pięć najciekawszych odpowiedzi nagrodzimy.Szczegóły konkursuZapraszamy także do udziału w ankiecie i oddania głosu na film, który Twoim zdaniem będzie najlepszym sposobem na letni relaks.Szczegóły ankiety