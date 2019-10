Reżyser "Księdza" o miłości ducha do żywego chłopaka

Getty Images © C Flanigan



) został wybrany na stanowisko reżysera filmu. Będzie to ekranizacja powieści Laury Whitcomb wydanej w Polsce pod tytułemJest to historia Helen - młodej kobiety, która już półtora wieku egzystuje jako duch. Do niedawna była niewidzialną obecnością w życiu kolejnych pokoleń ludzi. Teraz to się jednak zmieniło. Poznaje licealistę, który ją widzi. Tak zaczyna się opowieść o miłości, drugich szansach oraz rzeczach, które łączą nas ze sobą za życia i po śmierci. Stewart będzie nie tylko reżyserem ale też scenarzystą projektu.