Reese Witherspoon ulepszy ciało dla reżysera "Mrocznej Phoenix"

) zostanie gwiazdą widowiska sfJego producentem będzie reżyserAkcjarozgrywać się będzie w niedalekiej przyszłości. Dzięki rozwojowi technologicznemu możliwe jest ulepszanie ciała sprawiające, że ludzie są niemal niezniszczalni. Dzięki tej technologii powstała grupa ludzi odpornych na ogień. Ich zadaniem jest wchodzenie do płonących domów bogatych i wpływowych w celu ocalenia ważnych lub/i bezcennych rzeczy. Jest to jedyne zadanie tych osób, które mają wykonać nawet jeśli w płonącym budynku są potrzebujący pomocy. Jedna z osób złamie tę zasadę...Autorem scenariusza jest Thomas Pierce. Podstawę fabuły stanowi jego własne opowiadanie "Tardy Man" opublikowane w ubiegłym roku w magazynie "The New Yorker".