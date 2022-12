Głosujecie "za"? Powstaje kontynuacja "Wyborów"

Getty Images © Jason LaVeris



Co wiemy o sequelu "Wyborów"?

"Wybory" - o czym opowiada film?

Paramount powraca do jednego z kultowych filmów przełomu wieków. Dla platformy streamingowej Paramount+ powstaje kontynuacja " Wyborów " z 1999 roku. Na ekranie w roli głównej pojawi się gwiazda produkcji Reese Witherspoon . Reżyser Alexander Payne stanie również za kamerą nowego projektu.Film będzie nosił tytuł "Tracy Flick Can't Win" i powstanie jako adaptacja wydanej w tym roku książki Toma Perrotty o tym samym tytule. Bohaterka pierwszego filmu jest teraz zastępczynią dyrektora publicznego liceum w New Jersey. Nadal jest ambitna i pracowita, ale musi walczyć o swoje, aby wspiąć się na sam szczyt.Powieść mają zaadaptować twórcy scenariusza do pierwszego filmu, Jim Taylor i reżyser Alexander Payne Witherspoon będzie również producentką filmu z ramienia swojej firmy Hello Sunshine.Bohaterem filmu jest Jim McAllister ( Matthew Broderick ), zrezygnowany nauczyciel, który bardzo chcę pokrzyżować plany wyjątkowo ambitnej uczennicy Tracy Flick ( Reese Witherspoon ). O start w wyborach na przewodniczącego liceum prosi najpopularniejszego chłopaka w szkole, gwiazdę drużyny futbolowej Paula Metzlera ( Chris Klein ). Zbliżający się dzień wyborów popycha każdego z uczestników do zaciętej walki - najboleśniej odczuje to jednak Jim.Film odniósł sukces krytyczny, otrzymując także nominacje do Oscara, Złotego Globu oraz nagrody Independent Spirit.Ostatnim filmem reżysera Alexandra Payne'a jest " Pomniejszenie ". Poniżej zobaczcie zwiastun projektu z Mattem Damonem Kristen Wiig w rolach głównych: