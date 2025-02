Reese Witherspoon szuka nastoletniej Legalnej Blondynki. Jak wygląda casting?

Reese Witherspoon o castingu do prequela "Legalnej Blondynki"

Co wiemy o "Elle" – prequelu "Legalnej Blondynki"?

Reese Witherspoon jako "Legalna Blondynka" – zobacz zwiastun

W programie Jimmy'ego Fallona Witherspoon zdradziła, że wszystko zaczęło się od " Wednesday ". Oglądając serial z Jenną Ortegą , doszła bowiem do wniosku, że i Elle zasłużyła na opowiedzenie jej szkolnej historii.O samej " Wednesday " powiedziała natomiast:Aktualnie trwają poszukiwania odtwórczyni głównej roli i wygląda na to, że proces nie jest łatwy, ale Witherspoon jest zachwycona kandydatkami do ról. Osoby chętne zagrać młodą Elle muszą przygotować nagrania wyprodukowane przez siebie same – coś w rodzaju krótkometrażowych filmów.– powiedziała Witherspoon Autorką "Elle" jest Laura Kittrell , scenarzystka serialu " Niepewne ". "Elle" opowie o losach tytułowej bohaterki w szkole średniej, zanim trafiła do prestiżowego Harvard Law School. Produkcją zajmuje się m.in. Marc Platt , producent obu "Legalnych Blondynek".Zdjęcia mają się rozpocząć w marcu.Od lat w planach jest też "Legalna blondynka 3", nad którą pracują Mindy Kaling Dan Goor . W głównej roli ma powrócić sama Reese Witherspoon Porzucona Elle postanawia odzyskać utraconą miłość, udowadniając byłemu chłopakowi, że jest równie błyskotliwa jak on. W tym celu rozpoczyna studia prawnicze.