Reese Witherspoon stworzy współczesną "Złotowłosą i trzy misie"

Hello Sunshine, firma producencka założona przez Reese Witherspoon , stworzy uwspółcześnioną wersję "Goldilocks and the Three Bears", baśni dla dzieci znanej w Polsce jako "Złotowłosa i trzy misie" lub "Opowieść o trzech niedźwiadkach". Sama aktorka zostanie producentką wykonawczą projektu."Goldilocks and the Three Bears" to opowieść autorstwa angielskiego pisarza Roberta Southeya , która została wydana po raz pierwszy w 1837 roku. Przez lata szczegóły kolejnych wersji podlegały zmianom, lecz trzon pozostawał nienaruszony. Bohaterami są trzy niedźwiedzie, których dobytek zostaje zniszczony przez kobietę – z czasem postać zmieniono z podstarzałej na młodą dziewczynę o tytułowych złotych włosach. Nowa wersja również zaproponuje inne ujęcie bohaterki, gdyż zostanie ona silną protagonistką w opowieści.W kinie niejednokrotnie mogliśmy oglądać tytuły inspirowane niemal dwustuletnią baśnią. Choćby w disnejowskim " Królik Bugs i trzy misie " z 1944 roku w intrygę przypadkowo zostaje wplątany słynny bohater Zwariowanych melodii , a w " Opowieści dziwnej treści - Złotowłosa i 3 misie " postać głównej bohaterki zostaje uwspółcześniona.Hello Sunshine będzie współpracować przy produkcji z Build-A-Bear Entertainment, odłamem firmy zajmującej się sprzedażą szytych na życzenie klienta pluszowych misiów i innych zabawek. -– w oświadczeniu przekazała Claire Curley z Hello Sunshine. -Firma Hello Sunshine powstała w 2016 roku jako sukcesor firmy Pacific Standard, którą Witherspoon stworzyła w 2012 roku. To przedsięwzięcie skupiające się na opowiadaniu historii kobiet w filmie, telewizji i na platformach cyfrowych.Ostatnim projektem Hello Sunshine jest film Olivii Newman Gdzie śpiewają raki ". Na ekranie Daisy Edgar-Jones wciela się w Kyę, dziewczynę porzuconą przez swoją rodzinę, która samodzielnie żyje na odludziu. ściąga na siebie gniew mieszkańców okolicznego miasteczka, gdy zostaje oskarżona o morderstwo jednego z lokalnych chłopaków. Film zarobił na świecie ponad 130 milionów dolarów. Poniżej zobaczcie zwiastun produkcji: