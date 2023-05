Terminator vs Reacher. Robert Patrick w drugim sezonie serialu

Robert Patrick zamiast Rory'ego Cochrane'a

O czym opowie drugi sezon "Reachera"?

Aktor zagra postać, w którą oryginalnie miał wcielić się Rory Cochrane . Ekranizacja cyklu powieści Lee Childa powstaje dla platformy Promie Video.Informację o tym, że Rory Cochrane dołączył do obsady " Reachera ", ujawniono we wrześniu. Pod koniec roku aktor musiał jednak zrezygnować z roli ze względu na konflikt terminów po tym, jak zmienił się grafik zdjęć serialu.Zdjęcia do drugiego sezonu zakończyły się w lutym.Drugi sezon przeboju platformy Prime będzie ekranizacją powieści "Elita zabójców". Jest to 11. tom cyklu o Jacku Reacherze Lee Childa . Pewnego dnia na koncie Reachera pojawia się 1030 dolarów. Nawet się nie zastanawia, skąd się wzięły. Wie, że dopadła go przeszłość. 10-30 to kod, jakim posługiwali się członkowie specjalnej grupy śledczej, do której kiedyś należał. I robili to wtedy, kiedy potrzebowali pomocy. Niestety, dla niektórych z nich pomoc przyszła za późno. Na pustyni w Kalifornii znaleziono wyrzucone z helikoptera zwłoki jednego z byłych członków grupy, a inni stają się zwierzyną, na którą polują profesjonaliści. Reacherowi pachnie to spiskiem związanym z międzynarodowym terroryzmem...