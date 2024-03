Rocco invades Filmweb: Rozmawiamy z legendarnym gwiazdorem porno o "Supersex"

kadr z serialu "Supersex", w roli Rocco Alessandro Borghi

Alessandro Borghi jako Rocco w serialu "Supersex"

: Nigdy nie spodziewałem się, że dożyję tego momentu, ale tak, to prawda: w maju kończę sześćdziesiąt lat! (śmiech). Czuję się świetnie, a moje życie seksualne ma się bardzo dobrze. Wciąż jestem aktywny w tej materii, aczkolwiek warto podkreślić, że dziś wszystko mam wreszcie pod kontrolą. Szczęśliwie nie jestem już na etapie, kiedy nie potrafiłem zapanować nad swoim libido (co ciekawe, cały ten wątek z mojego życia ukazujemy właśnie w " Supersex "). Swoje urodziny będę celebrować ze swoją żoną i dwójką dzieci. Dzisiaj jestem trochę innym człowiekiem.: Trudno mi to opisać. To oczywiste, że cały seans był dla mnie bardzo emocjonalny. Ale poczułem coś jeszcze: nagle zrozumiałem, jak ogromnym szczęściarzem przyszło mi być. Na całym świecie znajdziemy zaledwie garstkę osób, którym dane było obejrzeć ich własne życie na telewizyjnym ekranie! Zazwyczaj pozostaje nam zadowolić się wspomnieniami, natomiast tutaj miałem możliwość cofnąć się w czasie i przeżyć to wszystko jeszcze raz.: Świadomie pozbyliśmy się niektórych detali. Naszym głównym celem było stworzenie produkcji, która opowie o ciemnej stronie tego biznesu i pokaże ludzką stronę mojej osoby, a nie ten obraz, do którego przywykli widzowie na przestrzeni lat. Praca w tej branży kosztowała mnie wiele wyrzeczeń i to było ważne, aby ta konstatacja w pełni tutaj wybrzmiała. Przyznam szczerze, że jakieś 98% mojego życia zostało w serialu uwzględnione. Pozostałe 2% nie trafiło do końcowej wersji, ponieważ chciałem zachować choć trochę prywatności dla siebie i swojej rodziny.: Ja urodziłem się po to, aby grać w porno! To jedyna rzecz, którą wiedziałem od zawsze. Kiedy miałem jakieś dwanaście lat, w moje ręce po raz pierwszy wpadł magazyn pornograficzny "Supersex" (gazetka dla dorosłych z elementami science-fiction, w której idol Rocco, Gabriel Pontello , wcielał się w kosmitę kopulującego z Ziemianami – przyp. red). Pragnąłem być jak jej główny bohater i do końca życia mieć seks z jak największą liczbą kobiet na całym świecie! Do tego przyświecał mi jeszcze jeden cel: chciałem zostać zapamiętany jako człowiek, który epatował swoją wolnością w taki sposób, na jaki tylko miał ochotę. Zapoznanie się z "Supersex" było jednym z kluczowych wydarzeń w moim życiu. Dla mnie porno to była misja, którą za wszelką cenę musiałem wykonać. Na początku nie było to wcale takie proste, ale z biegiem czasu coraz lepiej odnajdywałem się w tym zawodzie.Miałem fantastyczną karierę i z ręką na sercu mogę powiedzieć, że w życiu nie byłbym w stanie robić nic lepiej, niż wykonywać pracę aktora porno. Tysiące ludzi mówiło mi, że na filmach zawsze wyglądałem jak ktoś, kto czerpie z tego ogromną frajdę lub robi to z powołania. I to jest ta fundamentalna różnica, która rzutowała na mój ogólnoświatowy sukces. Kochałem ten zawód i dzięki niemu zawsze czułem się w pełni szczęśliwy. Dziś świat zwalcza takich ludzi jak ja. Choćby w Rosji wprowadzają specjalną cenzurę, a moją pracę zestawia się z dziecięcą pornografią! Powoli zaczynamy tracić przestrzeń na wolność w kulturze, którą jakiś czas temu udało nam się wywalczyć.: Dla mnie seks wynikający z uczucia zawsze był najwyższą formą rozkoszy. Moja siła jako aktora porno polegała na tym, że potrafiłem odnaleźć się w tym niezależnie od warunków i zaistniałych sytuacji. Nie wszyscy tak mają: niektórzy potrzebują emocji, chcą czegoś więcej niż czystej fizyczności. Na planach filmowych spotykałem wiele aktorek, mogłem kochać każdą z nich. Zdecydowałem się jednak tego nie robić, nie angażować się uczuciowo – musiałem pozostać profesjonalistą. Z oddaniem podchodziłem do swojej pracy, chociaż oddzielam już sferę prywatną od zawodowej. Każdej kobiecie, którą kochałem (wliczając moją żonę), powiedziałem wprost, że nie zostawię dla niej mojej pracy. To także powód dla którego wciąż jesteśmy razem. Bycie aktorem to też część mnie, to moja pasja i dzięki niej mogę być w pełni sobą. Ale nigdy nie oglądam swoich filmów, zupełnie mnie to nie interesuje.: Swój research o Rocco zacząłem robić już dawno temu (śmiech). To był pierwszy raz w mojej karierze, kiedy wcieliłem się w postać, która istnieje naprawdę! Traktowałem to jako wyzwanie i często konsultowałem się z samym Rocco. Natomiast moją największą zagwozdką nie były sekwencje związane z seksem, ale próba zrozumienia prywatnej sfery mojego bohatera. Kiedy odgrywaliśmy emocjonalne sceny, zawsze zastanawiałem się, co akurat wtedy pomyślałby Rocco. Czy w danym momencie byłby szczęśliwy? A może zareagowałby w zupełnie inny sposób? Do tego warto podkreślić, że nie chcieliśmy imitować Rocco 1:1. Nawet w scenach seksu zależało nam, aby zaprezentować widzom własną interpretację naszego protagonisty. Te sekwencje miały być przede wszystkim subtelne i pełnić funkcję katalizatora różnych emocji. Aby osiągnąć ten efekt, zawsze korzystaliśmy z pomocy koordynatora scen intymnych. To nam bardzo pomogło.: Zależało nam, aby historię w serialu opowiedzieć przez pryzmat dzisiejszej debaty o seksualności. Chcieliśmy, aby " Supersex " ukazywał męskość jako konstrukt społeczny i opisywał, z czym dokładnie wiąże się tzw. "kryzys męskości" we współczesnym społeczeństwie. Aby ten temat rozebrać na czynniki pierwsze, musieliśmy zastanowić się, w jaki sposób patriarchat narzuca role społeczne każdej z płci w monogamicznym związku. Próbowaliśmy też pokazać, w jak toksyczny sposób może to potem rzutować na dwójkę zakochanych w sobie ludzi. Mam nadzieję, że obejrzenie tego serialu zachęci widzów, aby zastanowić się nad tymi kulturowymi paradygmatami.: Wydaje mi się, że nigdy nie było tak, abym w wyjątkowo niecny sposób traktował kobiety. W moim życiu nie było też momentu, który rzutował na nagłą zmianę mojej perspektywy. Powiedzmy, że z biegiem lat coraz lepiej udawało mi się rozumieć kobiety, a co za tym idzie, instynktownie zmieniałem swoje zachowania. Jednak nie kategoryzowałem tego na zasadzie "dobrych" i "złych" decyzji. Co więcej, zawsze traktowałem swoje partnerki z szacunkiem. Wszystko, czego nauczyłem się jako aktor porno, pochodziło właśnie od aktorek, które spotykałem na planie. To nie jest tak, że z dnia na dzień obudziłem się i zrozumiałem, co muszę robić, aby osiągnąć sukces. Po prostu potrzebowałem czasu. Musiałem dojrzeć.