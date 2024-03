Netflix przesadził? Kontrowersje wokół postu na Instagramie

Instagram usuwa (i przywraca) post promujący "Supersex"

to 7-odcinkowy włoski serial biograficzny. Jego bohaterem jest Rocco Siffredi , gwiazda porno. W centrum opowieści znajduje się nieznane dotąd oblicze gwiazdora porno oraz jego skomplikowana historia sięgająca aż do okresu dzieciństwa. Poznamy jego rodzinę, młodość oraz podejście do miłości, a także dowiemy się, co popchnęło go ku karierze w pornobiznesie.Twórczynią i scenarzystką serialu jest znana włoska feministka Francesca Manieri . Poszczególne odcinki wyreżyserowali: Matteo Rovere Alessandro Borghi , ceniony włoski aktor, wciela się w dorosłego Siffrediego. Młodszą wersję gwiazdora porno zagra znany już widzom Netfliksa z " Love & Gelato W ramach promocji serialu Netflix opublikował post, który w teorii jest zgodny z wytycznymi Instagrama. Mimo to post zniknął z platformy wkrótce po publikacji. Po ponad godzinnej nieobecności został przywrócony, jednak nie wszyscy użytkownicy Instagrama się z tym zgadzają. Wiele komentarzy twierdzi, że klip nie powinien powrócić na Instagram.Kontrowersyjny post znajdziecie poniżej:Przypominamy o trwającym głosowaniu w naszej ANKIECIE OSCAROWEJ TUTAJ znajdziecie nominacje we wszystkich kategoriach. Kto Waszym zdaniem powinien zdobyć nagrody Akademii?