Ruszyły prace nad ekranizacją "Zaklętych w czasie"

Rozpoczęły się prace na planie serialu "The Time Traveler's Wife". Z tej okazji do sieci trafiło oficjalne zdjęcie głównych bohaterów, których grają Theo James Serial jest ekranizacją powieści Audrey Niffenegger wydanej w Polsce pod tytułem "Zaklęci w czasie". Za kamerą stanął David Nutter , zdobywca Emmy za odcinki " Kompanii braci " i " Gry o tron ".Clare, urocza studentka sztuk pięknych i Henry, niekonwencjonalny bibliotekarz, spotkali się po raz pierwszy, gdy ona miała sześć lat, a on trzydzieści sześć. Kiedy Clare skończyła dwadzieścia trzy, a Henry trzydzieści jeden - zostali małżeństwem. Choć wydaje się to niemożliwe, jednak jest prawdziwe. Henry bowiem to jedna z pierwszych osób na świecie, u których wykryto rzadkie zaburzenie genetyczne: od czasu do czasu jego biologiczny zegar uruchamia się na nowo i Henry przemieszcza się w czasie. Znika nieoczekiwanie, pozostawiając po sobie tylko stosik ubrań. Nigdy nie wie, gdzie się znajdzie i jaka będzie otaczająca go rzeczywistość. Odmierzając swoją miłość kolejnymi spotkaniami, oboje za wszelką cenę próbują wieść normalne życie. Ale czy może liczyć na normalność człowiek, który jest niewolnikiem własnego ciała, a przede wszystkim nagłych podróży w czasie... [notka wydawcy]