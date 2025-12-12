Sequel kultowej gry "Control" w nadchodzącym roku. Gra dostała nowy tytuł

Fani gry "Control" czekali na ten moment długo. Remedy Entertainment właśnie ogłosiło, że zapowiadany od dawna sequel w nadchodzącym roku trafi na rynek. Przy okazji ogłoszono, że będzie on miał inny tytuł.
"Control Resonant" i powrót do paranormalnego Nowego Jorku
Nowa gra od teraz nosi tytuł "Control Resonant"
. Jej akcja osadzona jest w tym samym przesiąkniętym zjawiskami paranormalnymi Nowym Jorku co oryginał. Głównym bohaterem jest Dylan Faden, brat Jesse.
Oficjalny opis brzmi: Dylan musi zdobyć kontrolę nad swoimi nowymi mocami, by stawić niezliczonym zagrożeniom, które opanowały Manhattan. Po drodze będzie też poszukiwał swojej siostry, szefowej FBC, jednocześnie próbując zrozumieć i opanować niebezpieczeństwa, które wydostały się poza mury Najstarszego Domu, aby rozerwać świat na strzępy.
Gra będzie dostępna na PlayStation 5, Xbox Series X|S, komputerach PC i Mac.
Zwiastun gry "Control Resonant"