"Euforia": Tak zapowiada się 3. sezon. Nowe zdjęcia!

HBO Max opublikowało dziś zwiastun zapowiadający premiery platformy na nadchodzący rok. W klipie wideo znalazły się m.in. fragmenty trzeciego sezonu "Euforii". Teraz do sieci trafiły zdjęcia promujące nowe odcinki serialu. Zobaczcie, jak prezentuja się na nich bohaterowie.
Bohaterowie "Euforii" na nowych zdjęciach
Na zdjęciach zapowiadających trzeci sezon serialu "Euforia"
widnieją: Rue (Zendaya
) w kościele, Cassie (Sydney Sweeney
) z roztopionym lodem w rożku, Nate (Jacob Elordi
) w kuchni, Lexi (Maude Apatow
) i Maddy (Alexa Demie
) na planie filmowym oraz Jules (Hunter Schafer
) w pracowni malarskiej.
Co wiemy o trzecim sezonie "Euforii"?
Rue (Zendaya
) w trzecim sezonie znajduje się... w Meksyku. Bohaterka popadła w długi u dilerki narkotyków Laurie (Martha Kelly
) i "szuka bardzo kreatywnych sposobów, by je spłacić". Jules (Hunter Schafer
) studiuje sztukę i zmaga się z lękiem przed karierą malarki, starając się unikać odpowiedzialności. Maddie (Alexa Demie
) pracuje w hollywoodzkiej agencji talentów, a Lexi (Maude Apatow
) jest asystentką showrunnerki, w którą wciela się Sharon Stone. Wreszcie Cassie (Sydney Sweeney
) i Nate (Jacob Elordi
) - okazuje się, że para jest zaręczona, w trakcie sezonu ma wziąć ślub. Levinson
obiecuje, że będzie to niezapomniana noc.
Twórca stwierdził, że wszyscy powyżsi członkowie obsady chcieli wrócić, co zaowocowało nowymi kontraktami - twórca jest oczywiście świadomy, jak bardzo rozwinęła się kariera większości z nich. Levinson
zapowiada, że to właśnie trzeci sezon "Euforii
" będzie najlepszy ze wszystkich.
Inni powracający aktorzy to Eric Dane
, Chloe Cherry
, Dominic Fike
, Nika King
i Colman Domingo
. Do obsady dołączyli m.in. Danielle Deadwyler
, Eli Roth
, Natasha Lyonne
, Rosalía
, Marshawn Lynch
, Sam Trammell
oraz Asante Blackk
.
Zapowiedzi HBO na 2026 rok