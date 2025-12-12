PLOTKA: Brad Pitt zagra w filmie DC? Którego superbohatera spotka?

Trwają castingi do widowiska "The Batman: Part II". Dowiedzieliśmy się już, że w filmie wystąpi najprawdopodobniej Scarlett Johansson. Teraz w sieci zaczyna krążyć pogłoska o udziale kolejnej gwiazdy.
Brad Pitt w "Batmanie 2"?
Podobno reżyser Matt Reeves szuka obecnie odtwórców dwóch ról "mężczyzn w średnim wieku"
, którzy mają być przeciwnikami tytułowego bohatera w filmie "The Batman: Part II
". Według najnowszej pogłoski kandydatem do jednej z tych ról jest Brad Pitt
.
Jak wskazuje Jordan Ruimy na blogu World of Reel, we wrześniu Matt Reeves zdradził w jednym z wywiadów, że prowadzi rozmowy ze studiem produkcyjnym Brada Pitta, Plan B
. Przedmiotem negocjacji miało być "skompletowanie drużyny" na potrzeby kontynuacji "Batmana
". Ruimy wskazuje, że współpraca reżysera z Plan B ma mało sensu, bo nie ma związków między studiem Pitta
a filmem Reevesa
. Możliwe więc, że chodziło faktycznie o udział w projekcie samego aktora.
W styczniu 2026 roku Pitt
ma wejść na plan "The Rider" Edwarda Bergera
. Ale zdjęcia do "Batmana 2
" ruszają dopiero w maju, więc harmonogramy się zgrywają. W 2026 roku gwiazdor ma też kręcić "Ocean's 14
" – najprawdopodobniej jednak dopiero jesienią. W kogo mógłby wcielić się Pitt?
Na liście zwyczajowych podejrzanych są zapewne Harvey Dent/Dwie Twarze
, Tommy Elliot/Hush i dr Hugo Strange. Czy ktoś z nich pasuje wam do aktora?
"The Batman Part II
" w reżyserii Matta Reevesa
wejdzie do kin 29 września 2027 roku.
W tym roku mogliśmy oglądać Pitta
w widowisku "F1: Film
".
