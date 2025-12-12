Newsy Filmy PLOTKA: Brad Pitt zagra w filmie DC? Którego superbohatera spotka?
PLOTKA: Brad Pitt zagra w filmie DC? Którego superbohatera spotka?

World of Reel / autor: /
źródło: Getty Images
autor: Kristina Bumphrey
Trwają castingi do widowiska "The Batman: Part II". Dowiedzieliśmy się już, że w filmie wystąpi najprawdopodobniej Scarlett Johansson. Teraz w sieci zaczyna krążyć pogłoska o udziale kolejnej gwiazdy.

Brad Pitt w "Batmanie 2"?




Podobno reżyser Matt Reeves szuka obecnie odtwórców dwóch ról "mężczyzn w średnim wieku", którzy mają być przeciwnikami tytułowego bohatera w filmie "The Batman: Part II". Według najnowszej pogłoski kandydatem do jednej z tych ról jest Brad Pitt.

Jak wskazuje Jordan Ruimy na blogu World of Reel, we wrześniu Matt Reeves zdradził w jednym z wywiadów, że prowadzi rozmowy ze studiem produkcyjnym Brada Pitta, Plan B. Przedmiotem negocjacji miało być "skompletowanie drużyny" na potrzeby kontynuacji "Batmana". Ruimy wskazuje, że współpraca reżysera z Plan B ma mało sensu, bo nie ma związków między studiem Pitta a filmem Reevesa. Możliwe więc, że chodziło faktycznie o udział w projekcie samego aktora.   

W styczniu 2026 roku Pitt ma wejść na plan "The Rider" Edwarda Bergera. Ale zdjęcia do "Batmana 2" ruszają dopiero w maju, więc harmonogramy się zgrywają. W 2026 roku gwiazdor ma też kręcić "Ocean's 14" – najprawdopodobniej jednak dopiero jesienią.

W kogo mógłby wcielić się Pitt? Na liście zwyczajowych podejrzanych są zapewne Harvey Dent/Dwie Twarze, Tommy Elliot/Hush i dr Hugo Strange. Czy ktoś z nich pasuje wam do aktora?

"The Batman Part II" w reżyserii Matta Reevesa wejdzie do kin 29 września 2027 roku.

W tym roku mogliśmy oglądać Pitta w widowisku "F1: Film".

"F1: Film" – zwiastun




MAM PARĘ UWAG: Rozmawiamy o filmie "Batman"



