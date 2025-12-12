Newsy Seriale HBO Max zapowiada premiery na 2026 rok. Zobacz niepublikowane wcześniej materiały
VOD / Seriale

HBO Max zapowiada premiery na 2026 rok. Zobacz niepublikowane wcześniej materiały

youtube.com / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/HBO+Max+zapowiada+premiery+seriali+na+2026+rok.+Wkr%C3%B3tce+przejmie+je+Netflix-164346
HBO Max zapowiada premiery na 2026 rok. Zobacz niepublikowane wcześniej materiały
źródło: Getty Images
autor: Nur Photos
HBO Max zapowiedziało, jakie seriale trafią do serwisu w 2026 roku. W opublikowanym na youtube'owym kanale serwisu spocie znajdziecie niepublikowane wcześniej materiały ze zbliżających się premier – zarówno nowych produkcji, jak i wyczekiwanych kontynuacji największych hitów.

Te seriale trafią na HBO Max w 2026 roku. Jest na co czekać?


Na oficjalnym kanale HBO w serwisie YouTube pojawił się krótki spot z zapowiedziami serialowych premier 2026 roku. Znajdziecie wśród nich zarówno długo wyczekiwane kontynuacje ("Euforia", "Ród smoka"), jak i nowe projekty ("Rycerz siedmiu królestw", "Latarnie"). Materiał możecie zobaczyć poniżej:



Przy okazji poznaliśmy też przybliżone lub konkretne daty premier części produkcji. Wiadomo, że nowy sezon "Euforii" zadebiutuje już 3 kwietnia, a "Rodu smoka" – latem. Wcześniej powrócą "The Pitt" (9 stycznia) i "Branża" (12 stycznia). Wielki powrót zaliczy też "Wielki powrót" – utrzymana w konwencji dokumentu komedia z Lisą Kudrow. Premiera trzeciego sezonu zaplanowana jest na marzec. 2026 rok przyniesie także nowe odcinki "Diuny: Proroctwa", "Pozłacanego wieku" i "Hacks", nie wiadomo jednak, kiedy dokładnie trafią one na ekrany.


Nowym serialom przewodzi "Rycerz siedmiu królestw" – widowisko fantasy, którego premiera zaplanowana jest na 19 stycznia. W 2026 roku swoje premiery będą miały też komedie ("Rooster" ze Steve'em Carellem, "DTF St. Louis" z Jasonem Batemanem i Davidem Harbourem, "Start nie ratuje wszechświata", czyli spin-off "Teorii wielkiego podrywu" i niezatytułowany jeszcze projekt Larry'ego Davida, czyli twórcy "Pohamuj entuzjazm"), dramaty ("Half Man" z Jamiem Bellem i Neve MacIntosh, "War" ze Sienną Miller), a także nowe widowisko z uniwersum DC ("Latarnie") i dwuczęściowy dokument o mistrzu komedii ("Mel Brooks: 99-latek!").

Powiązane artykuły The Pitt

Zobacz wszystkie artykuły

Pozłacany wiek  (2022)

 Pozłacany wiek

Ród smoka  (2022)

 Ród smoka

Euforia  (2019)

 Euforia

War  (2026)

 War

Najnowsze Newsy

Filmy

PLOTKA: Brad Pitt zagra w filmie DC? Którego superbohatera spotka?

1 komentarz
VOD Seriale

"Euforia": Tak zapowiada się 3. sezon. Nowe zdjęcia!

Filmy

"Skradzione dzieci", dokument HBO, od 12 grudnia w serwisie

Filmy

Kosmos nie dla Toma Cruise'a. Co wspólnego ma z tym Trump?

12 komentarzy

"Supergirl": James Gunn, Milly Alcock i Craig Gillespie odsłaniają tajniki filmu

10 komentarzy

Kolejna wielka gwiazda w "Lalce"! Wiemy kto to

15 komentarzy
VOD Inne Seriale

Sprzeniewierzył miliony Netfliksa. Wkrótce usłyszy wyrok

6 komentarzy