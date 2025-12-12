HBO Max zapowiada premiery na 2026 rok. Zobacz niepublikowane wcześniej materiały

HBO Max zapowiedziało, jakie seriale trafią do serwisu w 2026 roku. W opublikowanym na youtube'owym kanale serwisu spocie znajdziecie niepublikowane wcześniej materiały ze zbliżających się premier – zarówno nowych produkcji, jak i wyczekiwanych kontynuacji największych hitów.
Te seriale trafią na HBO Max w 2026 roku. Jest na co czekać?
Na oficjalnym kanale HBO w serwisie YouTube pojawił się krótki spot z zapowiedziami serialowych premier 2026 roku. Znajdziecie wśród nich zarówno długo wyczekiwane kontynuacje ("Euforia
", "Ród smoka
"), jak i nowe projekty ("Rycerz siedmiu królestw
", "Latarnie
"). Materiał możecie zobaczyć poniżej:
Przy okazji poznaliśmy też przybliżone lub konkretne daty premier części produkcji. Wiadomo, że nowy sezon "Euforii
" zadebiutuje już 3 kwietnia, a "Rodu smoka
" – latem. Wcześniej powrócą "The Pitt
" (9 stycznia) i "Branża
" (12 stycznia). Wielki powrót zaliczy też "Wielki powrót
" – utrzymana w konwencji dokumentu komedia z Lisą Kudrow
. Premiera trzeciego sezonu zaplanowana jest na marzec. 2026 rok przyniesie także nowe odcinki "Diuny: Proroctwa
", "Pozłacanego wieku
" i "Hacks
", nie wiadomo jednak, kiedy dokładnie trafią one na ekrany.
Nowym serialom przewodzi "Rycerz siedmiu królestw
" – widowisko fantasy, którego premiera zaplanowana jest na 19 stycznia. W 2026 roku swoje premiery będą miały też komedie ("Rooster
" ze Steve'em Carellem
, "DTF St. Louis
" z Jasonem Batemanem
i Davidem Harbourem
, "Start nie ratuje wszechświata
", czyli spin-off "Teorii wielkiego podrywu
" i niezatytułowany jeszcze projekt Larry'ego Davida
, czyli twórcy "Pohamuj entuzjazm
"), dramaty ("Half Man
" z Jamiem Bellem
i Neve MacIntosh
, "War
" ze Sienną Miller
), a także nowe widowisko z uniwersum DC ("Latarnie
") i dwuczęściowy dokument o mistrzu komedii ("Mel Brooks: 99-latek!
").