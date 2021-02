Sia zaprasza na "Music". Premiera DVD już 24 lutego!

"Music"! Legenda światowej muzyki, 9-krotnie nominowana do Grammy

Uwagę przyciąga obsada, wśród której znalazła się nominowana do Oscara® zdobywczyni Złotego Globu Kate Hudson (" U progu sławy "), a także zdobywca nagrody Tony Award oraz Grammy – Leslie Odom Jr. (" Hamilton "). Maddie Ziegler wciela się w rolę tytułowej Music. Ziegler jest przyjaciółką i muzą Sii od 2014 roku, odkąd wystąpiła w klipie piosenkarki do światowego przeboju Chandelier.Poruszający, odważny i prowokujący dramat muzyczny MUSIC, to historia samotnej walki osób, które potem jednoczą się i wspólnie tworzą społeczność. Towarzyszą im niesamowite wrażenia dźwiękowe i wizualne, a także taniec, do którego choreografię przygotował Ryan Heffington, długoletni współpracownik Sii. W MUSIC zaprezentowano dziesięć utworów stanowiących autorskie kompozycje artystki, stworzone na potrzeby filmu i wykonane przez niezwykłą obsadę. Sia wykreowała doznanie filmowe równie głębokie i wyjątkowe jak tytułowa bohaterka.Film rozpoczyna się w momencie, gdy żyjąca na własną rękę, z dala od rodziny Zu ( Kate Hudson ) po śmierci babci, zostaje niespodziewanie jedynym opiekunem Music ( Maddie Ziegler ), swojej nastoletniej przyrodniej siostry, która, ze względu na zaburzenia ze spektrum autyzmu, nie mówi. Babcia w trosce o nią stworzyła harmonogram codziennych zajęć, aby, z pomocą przyjaciół z sąsiedztwa, wspierać wnuczkę w codziennym życiu.Zu nie żywi do Music podobnych uczuć jak babcia, nie posiada też jej doświadczenia i nieustannie zmaga się ze swoimi nowymi obowiązkami w roli opiekuna. Burzliwemu, pierwszemu wspólnemu śniadaniu Music i Zu przysłuchuje się sąsiad Ebo (Leslie Odom Jr.), życzliwy i spokojny człowiek, który zaskakuje Zu nie tylko swoim współczuciem, ale także ogromną wyrozumiałością i zrozumieniem dla Music. Z czasem widz poznaje historię jego życia. Ebo staje się dla Zu kimś, na kim może ona polegać i od kogo może się wiele nauczyć. MUSIC " łączy w sobie ciepłą opowieść o sile miłości z musicalowymi elementami, które napędzają i wzmacniają historię, przedstawiając widzom barwne życie postaci.Niedawno Sia podczas spotkania online miała okazję porozmawiać z aktorami o filmie MUSIC oraz o procesie, przez który przeszli, aby film mógł ujrzeć światło dzienne. Wywiad przeprowadził były redaktor czasopisma Rolling Stone, David Wild. Poniżej jego fragmenty:Uważam, że to zasługa wszechświata, przynajmniej tak powtarzałam podczas kręcenia tego filmu. MUSIC był na początku opowiadaniem, a postać grana przez Maddie Ziegler została oparta na postaci chłopca cierpiącego na zaburzenia ze spektrum autyzmu, którego poznałam na spotkaniu grupy AA. Jego matka była tłumaczem języka migowego na tych spotkaniach i nie stać jej było na opłacenie opiekunki dla chłopca, więc przyprowadzała go ze sobą w każdy niedzielny poranek, a ja nawiązałam z nim kontakt. Któregoś dnia powiedziała do mnie: Kto będzie się o niego troszczyć, kiedy mnie zabraknie? i to zapoczątkowało historię, która przekształciła się w MUSIC.Każdy film ma swój początek na papierze. Wszystko zaczyna się od scenariusza. W tę historię życie tchnęli Dallas Clayton i Sia, którzy są ze sobą bardzo blisko. Czytając scenariusz można poczuć tę intymność, która jest między nimi. Ta historia nie była podobna do niczego, co wcześniej czytałam. Pracując z Sią zdajesz sobie sprawę z istnienia związku z dzieciństwem, które objawia się w tym, jak Sia postrzega różne rzeczy. To jest bardzo emocjonalne i twórcze, ponieważ to Sia, więc możesz być pewny, że na planie doświadczysz tego, o czym czytałeś. Za każdym razem, gdy pracowaliśmy nad poszczególnymi scenami, piosenkami czy choreografią, można było w tym dostrzec jakąś dziecięcą cząstkę. Wszystko, co Sia przelewa na papier jest wyważone, jest intensywne, zawsze chodzi o miłość i odkupienie. MUSIC jest bardzo pokrzepiający, ponieważ jest wyjątkowy. Podczas kręcenia Sia mawiała, że tworzymy sztukę i tak właśnie się czuliśmy.Zapytałeś, jakie są kulisy powstania filmu. Uwielbiam to pytanie. Z doświadczenia wiem, że zawsze jest bardzo ciężko sprawić, żeby każdy zrozumiał Twoje intencje. Sia miała jasne wyobrażenie, zresztą jak zawsze. To była nasza strategia. Wiedzieliśmy, że nasz architekt stworzył dla nas dobre podstawy i naszym zadaniem było ich rozbudowanie. Poza tym, gdy pracujesz z aktorami takimi jak Kate Hudson i Maddie Ziegler, masz ludzi, którzy na planie myślą o zespole. Oni naprawdę przedkładają dobro innych ponad swoje i są skupieni na pracy, dzięki czemu wszyscy inni biorą z nich przykład. Gdy nie chodzi o pracę, to zawsze ego rujnuje każde przedsięwzięcie. Współpraca sprawia, że wszystko wychodzi lepiej, przynajmniej takie jest moje zdanie. Współpracowaliśmy i mieliśmy z tego dużo radości.Reżyserowałam teledyski, przez co naiwnie myślałam, że to będzie po prostu jak tworzenie bardzo długiego klipu. Nawet nie zastanawiałam się nad tym, że większość reżyserów zajmuje się wyłącznie reżyserowaniem, nie pomagają w tworzeniu kostiumów i nie piszą piosenek. Ale wiesz co? Pokochałam to. Nawet, gdy mieliśmy problemy, to było jak układanka. Nieco utrudniłam to mojemu producentowi i montażyście, ponieważ sposób kręcenia był naprawdę niekonwencjonalny. Normalnie separujesz daną rzecz lub postać i trzymasz się tego przy każdym ujęciu, w którym się pojawia. Nie wiedziałam o tym. Ale nasz niezwykle doświadczony operator Sebastian Winterø, jednak był skłonny udać się ze mną w tę podróż i ostatecznie mieliśmy wszystko, czego potrzebowaliśmy. Gdy rozbudowywałam opowiadanie, tworząc z niego scenariusz do filmu, na początku nie myślałam o stworzeniu musicalu, ale każdy mówił: Będziesz naprawdę głupia, jeśli tego nie zrobisz, ostatecznie ich posłuchałam i napisałam piosenki, które popchnęły historię w zupełnie innym kierunku.Kiedy pisałam scenariusz z Dallasem Claytonem, w głowie tworzyłam dialogi, a następnie odgrywałam część z nich, żeby zobaczyć, jakie to uczucie. W taki sam sposób tworzę muzykę, nucę melodię, pisząc teksty piosenek. Jak wiadomo Maddie Ziegler jest moją muzą, więc postać Music powstała z myślą o niej. Współpracuję z nią, odkąd była małą dziewczynką, jest dla mnie jak rodzina. Wybierając ją do moich teledysków, wiedziałam, że razem możemy wykreować postać Music. Ważne było dla nas obu, aby Music stała się symbolem wrażliwego dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.: Gdy wszyscy byliśmy już na planie, można było odnieść wrażenie, że jesteśmy tymi postaciami, że to jest nasze prawdziwe życie, dzięki temu, że Kate, Leslie i ja wspólnie staliśmy się nimi. Od razu poczułam się ochraniana przez Leslie, poczułam się bezpieczna, ponieważ wiedziałam, że jest obok. Przy Kate czułam się tak, jakby była moją siostrą, miałam wrażenie, że jesteśmy rodziną. Tak, wiele się nauczyłam i cały czas byłam pod wielkim wrażeniem. W tamtym momencie nie mogłam wyobrazić sobie grania siostry nikogo innego. To było wspaniałe doświadczenie.Wiem, to było wspaniałe. Gdy o tym myślę bardzo się wzruszam. Cudownie spędziliśmy razem ten czas. Było w nim tyle miłości i o tym właśnie opowiada ten film. Jest o miłości, prawda? O świadomości, że jest się kochanym albo jest się w stanie kochać. To coś, co każdy teraz potrzebuje usłyszeć. Ten film nie mógł powstać w odpowiedniejszym momencie.Poza tym, muzyka jednoczy tak, jak ten film. Musicale przekraczają bariery kulturowe i jednoczą ludzi.Patrzę na to, jak na muzyczną przygodę, a nie zwykły musical. Wydaje mi się, że wystąpiłam w filmie U progu sławy przez sposób, w jaki rozmawiałam z Cameronem o moich uczuciach względem muzyki.Potrzeba określonego typu reżysera, który naprawdę czuje muzykę, żeby mógł zrozumieć, jak ona podnosi rangę filmu i jak go zmienia. Muzyka jednoczy, a w tym filmie można to poczuć.To indywidualny wybór każdej osoby, ale powiem Ci, czego mnie nauczył ten film. Jest wiele limitów, które sami nakładamy sobie na naszą wyobraźnię. Praca z Sią to niesamowite uczucie, ponieważ ona, jako współpracownik, nie ocenia pomysłów innych. Jej inspiracje, pomysły, które się pojawiają, czegokolwiek dotyczą, pochodzą z jej serca, a Sia robi, co w jej mocy, żeby je zrealizować. Ile razy przyszedł nam do głowy pomysł, który wydawał się świetny, ale pomyśleliśmy sobie: To nie ja powinienem zaprezentować go światu. Przy tym filmie pierwszy raz pracowałem tak blisko z kimś, kto nie zablokował sobie tej drogi rozwoju. Tak więc mam ogromną nadzieję, że gdy ludzie obejrzą MUSIC, film sprowokuje i zachęci ich do myślenia w nieograniczony sposób. Do przebicia się przez ich własne ograniczenia i użycie wyobraźni w sposób, w jaki do tej pory tego nie robili.Bardzo mi się to podoba!Po prostu śmiało wkroczyłam na obszar, z którym nie miałam wcześniej do czynienia. Poza tym, miałam świetny zespół, wszyscy bardzo mi pomogliście, dzięki swojemu doświadczeniu, a mój producent Vincent Landay, to niesamowity człowiek. Dzięki niemu powstały takie filmy jak: Adaptacja, Być jak John Malkovich, Gdzie mieszkają dzikie stwory i Ona. Vincent to geniusz. I bardzo mi pomógł. Często zwracałam się do niego o pomoc, ponieważ to był mój pierwszy film. Mówiłam: Chcę to zrobić, ale Ty mówisz mi, że to jest złe i mogę tego żałować?. W Vincencie wspaniałe było to, że zawsze pozwalał mi spróbować coś zrobić, ale potem mówił: A teraz przygotujmy bezpieczniejszą wersję, żebyś miała wystarczające zabezpieczenie. Bardzo wam dziękuję za pomoc w realizacji mojego marzenia, dziękuję Vinceowi, Ryanowi, choreografowi, całej ekipie. Nie ma szans, żeby ten film powstał bez któregokolwiek z was. To najlepszy projekt, jakiego się w życiu podjęłam, jest też zarazem najważniejszym i najtrudniejszym ze wszystkich.Uwielbiam cię, Sia, po prostu cię uwielbiam.To był wyjątkowy plan filmowy. Każdy codziennie zjawiał się w pracy podekscytowany.W ten projekt zostało wlane dużo miłości i tym właśnie jest dla mnie ten film, opowieścią o tym, jak można kochać. Słowo kochać to czasownik i po prostu musimy je aktywować, musimy cały czas do tego dążyć.: Mam wrażenie, że MUSIC to historia o akceptacji, i tym właśnie dla mnie jest. Wcielając się w rolę Music, czułam się akceptowana i właśnie to chciałabym, aby każdy wyniósł z tego filmu. Najważniejsze, co ja wyniosłam z tego filmu jest to, że nigdy nie powinniśmy starać się zmienić innych. Mam wrażenie, że to przełożyło się na moje codzienne życie i jestem za to bardzo wdzięczna. Chodzi o miłość, ciepło i akceptację. Liczę, że każdy widz po obejrzeniu tego filmu, dostrzeże to samo.Uwielbiam filmy, które sprawiają, że serce Ci pęka, po czym sprawiają, że się śmiejesz i tak w kółko. Mają w sobie zarówno światło jak i mrok, ale nie brakuje im też pewnej dawki humoru. Uwielbiam filmy, które mają w sobie magię i pewną surowość, to samo chciałam zawrzeć w MUSIC. Chcę wywołać w ludziach emocje podczas seansu tego filmu.Taki jest właśnie cel sztuki – wywoływać emocje. Music " zadebiutuje na platformach VOD 12 lutego, zaś na DVD 24 lutego.