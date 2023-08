Sierpniowe premiery na Netflix

Zobaczcie, co warto obejrzeć w sierpniu na Netflix.***1 sierpniaSfrustrowana koniecznością pilnowania przez kolejny weekend swojego małego braciszka Sarah ( Jennifer Connelly ), używa swojej bujnej wyobraźni i wzywa Gobliny ze swojej ulubionej książki "Labirynt", prosząc aby zabrały one jej brata. Kiedy mały Toby naprawdę znika, Sarah musi podążyć jego tropem do bajkowego świata i uratować go z rąk nikczemnego króla Goblinów ( Bowie )! Wejścia do jego zamku strzeże labirynt - wykręcona i zwodnicza plątanina korytarzy, wypełniona strasznymi potworami i pułapkami. Aby zdążyć na czas z ratunkiem dla braciszka, Sarah musi przechytrzyć króla Goblinów. W tym celu musi zaprzyjaźnić się z jego świtą i strażnikami oraz mieć nadzieję, że ich lojalność nie okaże się kolejną iluzją ze świata, w którym nic nie jest takie jakim się wydaje!"Mulholland Drive"Film opowiada historię dwóch kobiet wplątanych w tajemniczą intrygę kryminalną i uwikłanych w burzliwy trójkąt miłosny. Ta fascynująca opowieść posiada wszystkie charakterystyczne cechy stylu Lyncha, ale jest w niej także coś, co sprawia, że film ten staje się wyjątkowy w dorobku tego reżysera. Mamy tu do czynienia z typowym dla tego twórcy światem, w którym nic nie jest takie, jak się na początku wydaje i nikt nie jest tym, za kogo się podaje."Nagi instynkt"Właściciel klubu nocnego w San Francisco zostaje brutalnie zamordowany. Śledztwo prowadzi detektyw Curran, oskarżany przez wydział wewnętrzny o skłonność do alkoholu. Główną podejrzaną jest piękna pisarka Catherine Tramell, która do perfekcji opanowała sztukę manipulacji ludzkimi emocjami. Zafascynowany jej urodą Curran daje się wciągnąć w zmysłową grę. W trakcie śledztwa zaczyna tracić zawodową czujność, co może okazać się śmiertelnie niebezpieczne."Uwierz w ducha"Sam Wheat (Patrick Swayze) i Molly Jensen (Demi Moore) są w sobie zakochani po uszy i nigdy jeszcze nie byli tak szczęśliwi. Dramat rozpoczyna się, gdy Sam w dość przypadkowych okolicznościach traci życie. Jego duch pozostaje nadal na Ziemi i desperacko poszukuje możliwości kontaktu z Molly, aby ostrzec ją przed grożącym niebezpieczeństwem. Oda Mae Brown (Whoopi Goldberg) - czarnoskóra szarlatanka - zarabiająca na życie jako medium w kontaktach z duchami, ze strachem odkrywa, że dysponuje prawdziwa mocą. Duch Sama odnajduje ją i nakazuje skontaktować się z Molly."Żony ze Stepford"Joanna (Nicole Kidman) jest najmłodszą panią prezes w historii stacji telewizyjnej EBS. Żyjąca pod ciągłą presją kobieta pewnego dnia traci pracę. Załamana postanawia uciec z Manhattanu i przeprowadzić się wraz z mężem (Matthew Broderick) i dwójką dzieci do uroczego miasteczka w stanie Connecticut o nazwie Stepford. Na miejscu poznaje pisarkę Bobbie (Bette Midler), która również ostatnio wyprowadziła się z Nowego Jorku. Obydwie dochodzą do wniosku, że w ich otoczeniu dzieje się coś dziwnego. Kobiety są zbyt idealne, a mężczyźni zbyt szczęśliwi. Postanawiają odkryć, na czym polega tajemnica Stepford***2 sierpnia"W świecie danych"Dziennikarz Latif Nasser bada fascynujące, skomplikowane więzy międzyludzkie oraz naszą relację ze światem i kosmosem.***3 sierpnia"Kraj imigrantów"Składający się z sześciu części serial dokumentalny "Kraj imigrantów", który stworzył duet uznanych artystów — Shaul Schwarz i Christina Clusiau ("Trophy", 2017) — to wyjątkowy obraz procesów, zasadzek i trudności składających się na imigrację w Ameryce. Serial powstawał przez trzy lata, w czasie których udało się zarejestrować codzienną pracę urzędników imigracyjnych, aktywistów, ustawodawców, prawników oraz szerokie grono nielegalnych imigrantów — od zdesperowanych świeżo przybyłych, przez wieloletnich mieszkańców, aż po deportowanych weteranów wojen, w których uczestniczyły Stany Zjednoczone.***5 sierpnia"Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy kontra Wielebny"Interaktywny odcinek specjalny! Kimmy wychodzi za mąż, ale najpierw musi udaremnić nikczemny plan Wielebnego. To Ty pokierujesz jej krokami!"Anelka: Piłkarz niezrozumiany"Nicolas Anelka po raz pierwszy odsłania przed kamerą kulisy całej swojej kariery i obfitującego w doświadczenia 40-letniego życia. Napastnik opisuje realia życia zawodowego piłkarza w czasie, gdy futbol nierozerwalnie złączył się z biznesem. Presja, pieniądze, chwała, zdrada, transferowe realia, trenerzy, konkurencja, a nawet nienawiść między piłkarzami — z opowieści Anelki wyłania się niepokojący obraz współczesnego futbolu.***6 sierpnia"The Rain" – sezon IIIAkcja trzeciego sezonu serialu "The Rain" rozpoczyna się tuż po wydarzeniach z poprzedniego sezonu. Wiele lat po tym, jak katastrofalny deszcz zdziesiątkował ludność Skandynawii, Simone i Rasmus muszą jakoś pogodzić swoje sprzeczne wizje ratowania ludzkości. Rasmus chce zarazić wszystkich tym samym szczepem wirusa, który dał mu nadludzkie moce, a Simone nalega na odnalezienie lekarstwa. Czy uda im się dojść do porozumienia i dokonać słusznego wyboru?"Nasha Natasha"Nagrania z koncertów i zza kulis z trasy Natalii Oreiro po Rosji, gdzie ta urugwajska artystka traktowana jest jak gwiazda największego formatu.***14 sierpnia"3%" – sezon IVW ostatnim, czwartym sezonie serialu konflikt między Muszlą a Lądem trwa, a wojna wydaje się nieunikniona. Rozpoczyna się Proces 108 pod nowym, jeszcze bardziej agresywnym przywództwem, a mieszkańcom Muszli zostaje zaproponowana wizyta dyplomatyczna na Wyspie. Propozycja zawarcia pokoju staje się wytłumaczeniem dla zniszczenia, które określi przyszłość podzielonego świata."Dirty John: Betty Broderick"Gdy bolesny rozwód z niewiernym mężem się przeciąga, należąca do kalifornijskiej śmietanki Betty Broderick posuwa się do ostateczności. Serial opaty na faktach."Power"Na ulicach Nowego Orleanu rozchodzą się plotki o nowej, tajemniczej pigułce, która wyzwala supermoce. Ale jest pewien haczyk — każda osoba reaguje na nią inaczej i nie wiesz, co się stanie, dopóki jej nie weźmiesz. Być może zyskasz kuloodporną skórę, supersiłę albo staniesz się niewidzialny. Ale możesz też umrzeć. Kiedy miasto zalewa fala zbrodni związanych z nowym specyfikiem, lokalny glina (Joseph Gordon-Levitt) łączy siły z nastoletnią dilerką (Dominique Fishback) i byłym żołnierzem kierowanym żądzą zemsty (Jamie Foxx), aby odeprzeć siłę siłą. Zażywa pigułkę, aby wyśledzić i powstrzymać ludzi odpowiedzialnych za jej stworzenie.***20 sierpniaBiohakerzyMia zaczyna studiować medycynę, aby poznać bliżej profesora, który mógł stać za tragedią w jej rodzinie. To okazuje się pierwszym krokiem do świata groźnych biohakerów.***21 sierpnia"Lucyfer" – sezon VLucyfer powraca z hukiem. Chloe rozważa kolejny romans, Ella w końcu znajduje odpowiedniego faceta, a Amenadiel przyzwyczaja się do bycia ojcem."Nocna przygoda"W tej familijnej komedii przygodowej Clancy (Sadie Stanley) i jej młodszy brat Kevin (Maxwell Simkins) odkrywają, że ich mama Margot (Malin Åkerman), pozornie zwyczajna gospodyni domowa, w rzeczywistości jest elitarnym złodziejem objętym programem ochrony świadków. Gdy ich mama i tata (Ken Marino) zostają porwani i zmuszeni do ostatniego wielkiego skoku z byłym partnerem Margot (Joe Manganiello), rodzeństwo musi połączyć siły, aby uratować swoich rodziców w ciągu jednej naszpikowanej akcją nocy, której nigdy nie zapomną."Assasination Nation"***25 sierpnia"Trinkets" – sezon IIKiedy trzy nastolatki poznają się na spotkaniu Anonimowych Złodziei Sklepowych, zawiązuje się między nimi przyjaźń, której żadna z nich się nie spodziewała. Od tej pory pogrążona w rozpaczy ekscentryczka Elodie (Brianna Hildebrand), tajemnicza outsiderka Moe (Kiana Madeira) i niedoskonała perfekcjonistka Tabitha (Quintessa Swindell) wspierają się wzajemnie w walce z chęcią dopasowania się do społeczeństwa, którego nie potrafią zaakceptować.***26 sierpnia"American Psycho"Dwudziestosiedmioletni Patrick mieszka w luksusowym apartamencie i ubiera się w najdroższych sklepach. W dzień zarabia fortunę na operacjach giełdowych, w nocy wiedzie drugie życie, o którym wie tylko on sam .... i jego ofiary. Patrick jest bowiem seryjnym zabójcą, którego wyczyny niejednemu spędziłyby sen z powiek. Czuje się bezkarny i drwi sobie z wszystkiego i wszystkich. Nikt ani nic nie jest w stanie go powstrzymać. Jak daleko zdoła się posunąć...?***28 sierpnia"Prawie jak gwiazda rocka"Amber Appleton (Aulii Cravalho) nie traci animuszu nawet wtedy, gdy w jej życiu osobistym nie jest tak różowo, jak mogłoby się wydawać. Bohaterka jest utalentowaną muzycznie licealistką marząca o tym, by dostać się na uczelnię Carnegie Mellon. Swoją pasję, jaką są występy w szkolnym kółku teatralnym pana Franksa (Fred Armisen), łączy z pracą w sklepie ze słodyczami, aby wspomóc budżet swój i swojej samotnej mamy (Justina Machado), której w życiu nie wiedzie się ostatnio najlepiej. Spędza również sporo czasu w miejscowym domu opieki, zajmując się swoją ulubioną, pesymistycznie nastawioną do świata pensjonariuszką (Carol Burnett). Kiedy natyka się na kolejne przeciwności, które mogą zniweczyć jej plany, musi nauczyć się czerpać siłę od swoich najbliższych, aby iść dalej.