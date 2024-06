Skasowany spin-off "Gry o tron" jednak nie został skasowany

Poznamy przygody księżniczki Nymerii

Getty Images © Dimitrios Kambouris



Zwiastun 2. sezonu serialu "Ród smoka"

Chodzi o serial, nad którym swego czasu pracował Brian Helgeland Ma to być historia księżniczki Nymerii, która na 10000 statków poprowadziła swój lud Rhoynarów na emigrację z Essos do Westeros. Wylądowali oni w Dorne, a Nymeria została żoną księcia Morsa Martella.Projekt został zapowiedziany jeszcze w 2017 roku. Jednak nigdy nie dostał zielonego światła. W tym roku Brian Helgeland potwierdził, że jego pomysły na serial trafiły do kosza.Jak się jednak okazuje, sam serial nie został pogrzebany. Martin na swojej stronie ujawnił, że ma nową osobę do przygotowania fabuły. To zdobywczyni Pulitzera(" We Were the Lucky Ones "). Martin tak pisze o współpracy z nią:Choć na przestrzeni lat George R.R. Martin zapowiadał wiele spin-offów serialu " Gra o tron ", to do dziś realizacji doczekał się tylko jeden -, którego drugi sezon będzie miał swoją premierę już za tydzień.