Specjalna wersja soundtracku do "Króla rozrywki" już w sklepach!

Z okazji premiery ścieżki dźwiękowej w sieci pojawił się również kolejny promujący ją teledysk. Obraz powstał do piosenki "Rewrite The Stars" z udziałem Anne-Marie i Jamesa Arthura.Kompozycje, które na potrzeby filmu napisali laureaci Oscara Grammy i Tony, Benj Pasek Justin Paul (m.in.) zostały zinterpretowane przez największe gwiazdy muzyki. Z kolei utwór "This Is Me" (Złoty Glob za najlepszą piosenkę) znajdzie się na płycie w wyjątkowej wersji, którą nagrały oryginalna wykonawczyni Keala Settle wraz z Keshą i Missy Elliott!Oprócz wymienionych artystek wśród gości na albumie są także: Years & Years, Jess Glynne, MAX, Ty Dolla $ign, James Arthur, Anne-Marie, Zac Brown Band. Poza tym album zawiera cztery bonusy, które przygotowali Pentatonix, Craig David, Kesha oraz Zendaya.Filmtrafił na ekrany polskich kin 29 grudnia 2017 roku. Jego reżyserem jest Michael Gracey . Musical opowiada o drodze do sławy P.T. Barnuma, wizjonera, twórcy wspaniałego amerykańskiego cyrku i jednego z pionierów show-biznesu.Oryginalne wydanie ścieżki dźwiękowej dojest już podwójnie platynowe w USA (czterokrotnie w Wielkiej Brytanii) i sprzedało się w ponad 2 mln egzemplarzy. Na liście Billboardu wydawnictwo spędziło aż 31 tygodni w pierwszej dziesiątce! Trzykrotnie platyną pokryła się piosenka "This Is Me". Osiągnięcia streamingowe soundtracku to ponad 3 mld odtworzeń!