Spike Lee nie nakręci komiksowego widowiska "Nightwatch"

Rok temu informowaliśmy o tym, że Spike Lee może po raz pierwszy w swojej karierze stanąć za kamerą komiksowego widowiska. Sony chciało mu bowiem powierzyć reżyserowanie. Jak się okazuje, plany te nie są już aktualne.reżysera spytał dziennikarz portalu Screen Rant. Lee w odpowiedzi na pytanie, czy wyreżyseruje film, powiedział krótkie "nie".Nightwatch to bohater, który zadebiutował w komiksie "Web of Spider-Man" w 1992 roku. Jest uwięziony w pętli czasowej. Narodził się, kiedy odkrył, że jego ciało umiera. Podróżując w czasie z przyszłości, znalazł się w posiadaniu dziwnego, obdarzonego świadomością kostiumu, i walczył, by uniknąć swojego nieuchronnego losu. Wygląd postaci był prawdopodobnie zainspirowany Spawnem Todda McFarlane'a.