Newsy Gry Warszawa stolicą młodych twórców gier! Student Games Festival już w tę sobotę
Gry

Warszawa stolicą młodych twórców gier! Student Games Festival już w tę sobotę

Informacja sponsorowana /
https://www.filmweb.pl/news/Student+Games+Festival+2025+%E2%80%93+%C5%9Bwi%C4%99to+kreatywno%C5%9Bci%2C+innowacji+i+przysz%C5%82o%C5%9Bci+bran%C5%BCy+gier+wideo+w+sercu+stolicy-163429
Warszawa stolicą młodych twórców gier! Student Games Festival już w tę sobotę
Warszawa stanie się stolicą młodych twórców gier! Student Games Festival już w najbliższą sobotę Student Games Festival 2025 – święto kreatywności, innowacji i przyszłości branży gier wideo w sercu stolicy.



18 października 2025 roku Warszawa zamieni się w centrum młodej kreatywności. W Centrum Kreatywności Targowa odbędzie się Student Games Festival – międzynarodowe wydarzenie poświęcone grom tworzonym przez studentów. Filmweb objął festiwal patronatem medialnym.

Student Games Festival to wyjątkowa inicjatywa, która łączy pasję do gier z edukacją i biznesem. Wydarzenie skierowane jest do młodych ludzi marzących o karierze w branży – od programistów i grafików, po designerów, kompozytorów i scenarzystów. Jego głównym celem jest wsparcie początkujących twórców w wejściu na rynek pracy oraz integracja środowisk akademickich, kreatywnych i branżowych.

Jednym z najważniejszych punktów programu będzie konkurs Best Student Game Awards, w którym rywalizują zespoły studenckie z całego świata – od Polski i Niemiec, przez Turcję i Chile, po Finlandię i Hiszpanię. Ich projekty oceni jury złożone z ekspertów i praktyków branży game dev. W ramach konkursu przyznane zostaną cztery wyróżnienia, sponsorowane przez firmy AMD, Larian Studios, Render Cube oraz Steel Series.

Poza emocjonującym konkursem, uczestnicy będą mogli odwiedzić wystawę nagrodzonych gier, a także wziąć udział w panelach, warsztatach i wykładach poświęconych karierze w branży, nowym technologiom i przyszłości gier wideo.

Festiwal to również doskonała okazja do networkingu. W specjalnej strefie rekrutacyjnej młodzi twórcy będą mogli spotkać się z przedstawicielami firm i studiów poszukujących talentów. To szansa, by zaprezentować swoje pomysły, poznać realia branży i nawiązać kontakty, które mogą zaowocować zawodową współpracą w przyszłości. Na festiwalu potwierdzili swoją obecność przedstawiciele 11 bit studios, Elsewhere Entertainment, Fool’s Theory oraz Larian Studios.

Student Games Festival odbędzie się w sobotę, 18 października 2025 roku w Centrum Kreatywności Targowa (ul. Targowa 56, Warszawa). Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, jednak wymagana jest wcześniejsza rejestracja.

Więcej informacji, pełny program wydarzenia oraz formularz rejestracyjny znajdziecie na stronie organizatora: Student Games Festival.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu własnego Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych: Rozwój Sektorów Kreatywnych. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego, Partnerem Strategicznym jest m.st. Warszawa. Wydarzenie zostało objęte Honorowy Patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Marszałka Województwa Mazowieckiego. Patronem festiwalu jest 11 bit studios S.A.
Informacja sponsorowana

Najnowsze Newsy

Inne Filmy

Październik 50 na 50

Filmy

"Flash" to bardzo dobry film? Reżyser broni swojego dzieła

1 komentarz
VOD Seriale

"Harry Potter": TA scena już w pierwszym sezonie?

2 komentarze
VOD Seriale Wideo

"Glina. Nowy rozdział": Zobacz naszą relację z premiery

3 komentarze
Seriale

"Glina: Nowy rozdział": Recenzja. Zabójcy wrócili!

Filmy

Nolan wybrał najlepszą rolę roku. Zaskoczenie?

2 komentarze

Znamy przyczynę śmierci Diane Keaton

1 komentarz