Warszawa stolicą młodych twórców gier! Student Games Festival już w tę sobotę

Warszawa stanie się stolicą młodych twórców gier! Student Games Festival już w najbliższą sobotę Student Games Festival 2025 – święto kreatywności, innowacji i przyszłości branży gier wideo w sercu stolicy.
18 października 2025 roku Warszawa zamieni się w centrum młodej kreatywności. W Centrum Kreatywności Targowa odbędzie się Student Games Festival – międzynarodowe wydarzenie poświęcone grom tworzonym przez studentów. Filmweb objął festiwal patronatem medialnym.
Student Games Festival to wyjątkowa inicjatywa, która łączy pasję do gier z edukacją i biznesem. Wydarzenie skierowane jest do młodych ludzi marzących o karierze w branży – od programistów i grafików, po designerów, kompozytorów i scenarzystów. Jego głównym celem jest wsparcie początkujących twórców w wejściu na rynek pracy oraz integracja środowisk akademickich, kreatywnych i branżowych.
Jednym z najważniejszych punktów programu będzie konkurs Best Student Game Awards, w którym rywalizują zespoły studenckie z całego świata – od Polski i Niemiec, przez Turcję i Chile, po Finlandię i Hiszpanię. Ich projekty oceni jury złożone z ekspertów i praktyków branży game dev. W ramach konkursu przyznane zostaną cztery wyróżnienia, sponsorowane przez firmy AMD, Larian Studios, Render Cube oraz Steel Series.
Poza emocjonującym konkursem, uczestnicy będą mogli odwiedzić wystawę nagrodzonych gier, a także wziąć udział w panelach, warsztatach i wykładach poświęconych karierze w branży, nowym technologiom i przyszłości gier wideo.
Festiwal to również doskonała okazja do networkingu. W specjalnej strefie rekrutacyjnej młodzi twórcy będą mogli spotkać się z przedstawicielami firm i studiów poszukujących talentów. To szansa, by zaprezentować swoje pomysły, poznać realia branży i nawiązać kontakty, które mogą zaowocować zawodową współpracą w przyszłości. Na festiwalu potwierdzili swoją obecność przedstawiciele 11 bit studios, Elsewhere Entertainment, Fool’s Theory oraz Larian Studios.
Student Games Festival odbędzie się w sobotę, 18 października 2025 roku w Centrum Kreatywności Targowa (ul. Targowa 56, Warszawa). Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, jednak wymagana jest wcześniejsza rejestracja
.
Więcej informacji, pełny program wydarzenia oraz formularz rejestracyjny znajdziecie na stronie organizatora: Student Games Festival
. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu własnego Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych: Rozwój Sektorów Kreatywnych. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego, Partnerem Strategicznym jest m.st. Warszawa. Wydarzenie zostało objęte Honorowy Patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Marszałka Województwa Mazowieckiego. Patronem festiwalu jest 11 bit studios S.A.
Informacja sponsorowana