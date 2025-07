"Odyseja" Nolana: Tom Holland obiecuje film, jakiego jeszcze nie było

Tom Holland opowiada o kulisach "Odysei"

Co wiemy o "The Odyssey"?

, powiedział Tom Holland o pracy na planie " The Odyssey " w wywiadzie dla "GQ Sports"., dodał aktor. Holland pochwalił też samego Christophera Nolana i jego żonę, producentkę Emme Thomas Holland miał też kilka ciepłych słów pod adresem innych gwiazd filmu:Przypomnijmy, że w obsadzie" Odysei " znaleźli się również m.in. Charlize Theron Premiera filmu zaplanowana jest na 17 lipca 2026 roku. Scenariusz powstał na podstawie legendarnego eposu autorstwa Homera z VIII wieku przed naszą erą. Utwór opowiada historię rozgrywającą się po wojnie trojańskiej. Odyseusz był bohaterem konfliktu, ale po jego zakończeniu nie powrócił od razu do ojczyzny. Błąkając się wraz ze swoją załogą po świecie, przeżył wiele niesamowitych przygód i ścierał się z mitycznymi istotami. Tymczasem w Itace jego żona Penelopa musiała odpierać awanse 108 zalotników przekonanych o śmierci Odyseusza. Z kolei dorastający bez ojca młody Telemach za namową Ateny próbował odnaleźć tułającego się po świecie króla.Zdjęcia do filmu realizowane są już od pół roku. Ekipa odwiedziła bądź odwiedzi z kamerami takie kraje jak Maroko, Grecja, Włochy, USA, Szkocja, Irlandia, Islandia i Anglia.