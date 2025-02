TOP: najgorętsze thrillery erotyczne na walentynki

O filmie "Świadek mimo woli" (1984)

O filmie "Nagi instynkt" (1992)

O filmie "Crash: Niebezpieczne pożądanie" (1996)

O filmie "Oczy szeroko zamknięte" (1999)

O filmie "Służąca" (2016)

W walentynkowym wydaniu programu TOP prezentujemy pięć najlepszych thrillerów erotycznych. Poznajcie filmy, które jednocześnie rozpalają zmysły i mrożą krew w żyłach. Jeśli w ten wieczór nie macie ochoty na komedie romantyczne, oto alternatywa:Właściciel klubu nocnego w San Francisco zostaje brutalnie zamordowany. Śledztwo prowadzi detektyw Curran, oskarżany przez wydział wewnętrzny o skłonność do alkoholu. Główną podejrzaną jest piękna pisarka Catherine Tramell, która do perfekcji opanowała sztukę manipulacji ludzkimi emocjami. Zafascynowany jej urodą Curran daje się wciągnąć w zmysłową grę. W trakcie śledztwa zaczyna tracić zawodową czujność, co może okazać się śmiertelnie niebezpieczne.Właściciel klubu nocnego w San Francisco zostaje brutalnie zamordowany. Śledztwo prowadzi detektyw Curran, oskarżany przez wydział wewnętrzny o skłonność do alkoholu. Główną podejrzaną jest piękna pisarka Catherine Tramell, która do perfekcji opanowała sztukę manipulacji ludzkimi emocjami. Zafascynowany jej urodą Curran daje się wciągnąć w zmysłową grę. W trakcie śledztwa zaczyna tracić zawodową czujność, co może okazać się śmiertelnie niebezpieczne.James Ballard powoduje wypadek samochodowy, dzięki któremu nawiązuje romans z atrakcyjną i tajemniczą Helen i wkracza w szokujący świat ludzi ogarniętych obsesją wypadków samochodowych. James odkrywa, że niebezpieczeństwo, zapach skóry, metalu i palonej gumy mają w sobie coś perwersyjnie erotycznego.Na wigilii organizowanej przez bogatego, niebanalnego Victora Zieglera ( Sydney Pollack ) prowokacyjne umizgi i niewinne flirty wzbudzają podejrzenie – lekarz wyższych sfer dr William Harford ( Tom Cruise ) i jego seksowna żona Alice ( Nicole Kidman ) zerkają na siebie z daleka. Nieco później, ta pozornie doskonała para zweryfikuje swoje intymne fantazje seksualne, ale bez udziału współmałżonka. William złapany między rzeczywistością a iluzją, zazdrością i obsesją, walczy ze swoimi wewnętrznymi pragnieniami. Czy pozwoli on dojść do głosu swym fantazjom erotycznym, czy też zachowa je w ukryciu? Czasami człowiek widzi wyraźniej, gdy jego oczy są szeroko zamknięte.Korea, lata 30. XX wieku. Oszust z nizin społecznych postanawia podstępem rozkochać w sobie piękną Japonkę – dziedziczkę wielkiej fortuny – aby przejąć jej majątek. W tym celu umieszcza w jej najbliższym otoczeniu tytułową służącą – posłuszną sobie naciągaczkę, która ma zaskarbić względy milionerki i stać się jej zaufaną powiernicą. " Służąca " to opowieść o trójkącie miłosnym, pożądaniu, seksualnych fantazjach i wyrafinowanej zemście. Widziana z różnych perspektyw intryga z minuty na minutę diametralnie się zmienia, zmierzając ku przewrotnemu finałowi.