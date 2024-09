Tak! Amazon potwierdza. Gra "The Sims" trafi na ekran. Za kamerą reżyserka "Lokiego"

"The Sims" – gra wszech czasów

Zwiastun gry "The Sims 4"

Pierwsza część serii " The Sims " trafiła do sprzedaży w 2000 roku i z miejsca stała się jedną z najpopularniejszych gier w historii.Gra pozwala na stworzenie i zarządzanie wirtualnymi postaciami – Simami mieszkającymi na przedmieściach SimCity. Rozgrywka jest otwarta i nie ma żadnego konkretnego celu poza utrzymywaniem życia swoich podopiecznych w miarę przyzwoitych warunkach – trzeba dbać np. o to, by byli najedzeni, wyspani i chodzili codziennie do pracy.Gra doczekała się kilku rozszerzeń, które dawały większe możliwości rozwijania swoich Simów. Ostatnia część " The Sims 4 " ukazała się w 2014 roku.Jak dotąd nie podano, na czym skupi się fabuła.