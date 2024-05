Ten film twórca "Raidu" nakręcił w 2021 roku. Nie zobaczymy go w tym roku

"Havoc" - film z 2021 roku, którego dotąd świat nie widział

Zwiastun serialu "Gangi Londynu"

to film, który powstał dla platformy Netflix. Jego reżyserem jest Gareth Evans (" Raid "), a gwiazdą Tom Hardy (" Mad Max: Na drodze gniewu "). W obsadzie są również: Forest Whitaker . Mimo to do dziśnie został pokazany światu.Pod koniec 2022 roku Evans twierdził, że wciąż pracuje nad ostateczną wersją filmu i w tym celu potrzebne będą niewielkie. Te zostały zrealizowane. Mimo to film wciąż nie trafił na platformę Netflix.Na początku kwietnia tego roku pojawił się promyk nadziei. Ujawniono, żebędzie miał swoją premierę pod koniec roku.Teraz portal World of Reel twierdzi, że ta data nie zostanie dotrzyma. Powodem jest to, że. Wkrótce w Walii realizowana będzie nowa porcja dokrętek.O czym opowiada, tego do końca nie wiadomo. Jedyny opis, jaki posiadamy, jest jeszcze sprzed rozpoczęcia zdjęć do niego w 2021 roku. Wtedy mówiło się, że akcja filmu rozgrywa się po katastrofie, jaką skończyła się transakcja narkotykowa. Posiniaczony detektyw musi przetrwać w kryminalnym półświatku, aby uratować syna polityka. Po drodze odkrywa potężną sieć korupcji i intryg oplatającą całe jego miasto.Ostatnim reżyserskim projektem Garetha Evansa pozostaje serialz 2020 roku. Jego zwiastun znajdziecie poniżej.