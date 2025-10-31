Thriller, o którym mówi cały świat!

Współpraca gigantów narracji – Reese Witherspoon i Harlana Cobena.
Dwa gorące nazwiska będące synonimami wciągającej fabuły – razem w jednym thrillerze, który nie pozwoli wam zasnąć.
Niezłomna kobieta uwięziona w sieci kłamstw, którą sama pomogła stworzyć.
Poszukiwanie prawdy, za której ukrycie globalne elity są gotowe wiele zapłacić.
Ucieczka, która jest jedyną szansą na przeżycie.
Maggie McCabe jest jednym z najlepszych chirurgów wojskowych na świecie. Tylko człowiek z nerwami ze stali może nim zostać, a tylko geniusz – zdobyć w tym zawodzie taką renomę jak ona. Ale wysoki prestiż nie ochronił jej przed tragedią. Kiedy po serii tragicznych wydarzeń Maggie traci prawo do wykonywania zawodu, z pomocą przychodzi jej dawny kolega, który prosi ją o przysługę.
W tajemniczej, odizolowanej od świata luksusowej klinice, dysponującej najnowszymi technologiami, o których zwykli śmiertelnicy jeszcze nie słyszeli, pewien człowiek potrzebuje wykwalifikowanej pomocy medycznej. Maggie należy do niewielu lekarzy na świecie, którzy mogą mu jej udzielić. Zgadza się wkroczyć do świata niewypowiedzianego bogactwa i dotrzymuje swojej części umowy. Kiedy jednak jej pacjent nagle znika bez śladu, Maggie wie, że musi uciekać – chyba że sama chce podzielić jego los...
– wielokrotnie nagradzana aktorka, producentka i bestsellerowa autorka "New York Timesa". Założycielka marki Hello, Sunshine, która stawia kobiety w centrum każdej historii – telewizyjnej, filmowej, animowanej czy podcastowej. Jej klub Reese’s Book Club to społeczność pasjonatów książek i najlepszych fabuł. Reese Witherspoon
jest najbardziej znana ze swoich ról filmowych, z nagrodzoną Oscarem kreacją w "Spacerze po linie
" i kultową "Legalną blondynką
" na czele. Harlan Coben
– jeden z czołowych autorów beletrystyki na świecie, którego powieści są publikowane w 46 językach, a sprzedało się ich już ponad 90 milionów egzemplarzy! Jego seria z Myronem Bolitarem zdobyła nagrody Edgar Allan Poe Award, Shamus Award i Anthony Award. Netflix podpisał z nim umowę na 14 ekranizacji jego thrillerów, Coben
współpracuje także z platformą Amazon Prime. Każdy serial na podstawie jego książek bije rekordy popularności, a o role w nich ubiegają się topowi aktorzy. W 2025 roku Coben
odwiedził Polskę.
