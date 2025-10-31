"Odyseja" vs "Spider-Man 4": Tom Holland zabrał miejsce Toma Hollanda w kinach IMAX

Fani Spider-Mana przegrali z fanami Christophera Nolana. Jeśli liczyliście, że w przyszłym zobaczycie w kinach IMAX widowisko "Spider‑Man: Brand New Day" – niestety. IMAX właśnie ujawnił swój grafik premier na 2026 rok i zabrakło tam widowiska Marvel Studios. A wszystko przez inny film z Tomem Hollandem.
"Spider‑Man: Brand New Day" bez kin IMAX W normalnych warunkach obecność produkcji typu "Spider-Man: Brand New Day" w kinach sieci IMAX byłaby oczywistością. Nie tym razem. Wszystko przez Christophera Nolana, który nakręcił swój najnowszy film – "Odyseję" – w całości w technologii IMAX.
Firma zarezerwowała dla Nolana swoje ekrany aż do 14 sierpnia. Premierę "Brand New Day
" zaplanowano tymczasem na 31 lipca. Żeby skorzystać z ekranu IMAX "Spider-Man 4
", musiałby opóźnić wejście do kin. Ironia sytuacji polega na tym, że gwiazdą obu produkcji jest Tom Holland.
W "Spider‑Man: Brand New Day
" wraca oczywiście jako tytułowy bohater. W "Odysei
" z kolei wcieli się w Telemacha, syna granego przez Matta Damona
Odyseusza.
"Odyseja" będzie pokazywana w kinach IMAX przez cztery tygodnie. Premierę filmu zaplanowano na 17 lipca 2026 roku.
Lojalność firmy wobec Nolana
nie powinna dziwić: reżyser korzysta z kamer IMAX od czasu "Mrocznego Rycerza
" i jest jednym z największych popularyzatorów tej technologii. Do realizacji "Odysei
" wykorzystano najnowszy model kamery, z którym pracował na planie operator Hoyte Van Hoytema
. Sprzedaż biletów na pokazy "Odysei
" w formacie IMAX 70mm ruszyła latem i seanse zostały niemal w całości wyprzedane (z rocznym wyprzedzeniem!).
Zapowiedź "Spider-Man: Brand New Day"
Co wiemy o"Spider-Man: Brand New Day"?
O nowym filmie na razie wiemy (przynajmniej oficjalnie) bardzo niewiele. Oprócz Hollanda
na planie pojawią się ponownie także Zendaya
i Jacob Batalon
. Wiemy również, że Mark Ruffalo
pojawi się jako Hulk
, Jon Bernthal
jako Punisher
i Michael Mando
jako Scorpion
. W obsadzie są również Sadie Sink
i Liza Colon-Zayas
.
Reżyserem "Spider-Man: Całkiem nowy dzień
" Destin Daniel Cretton
. Autorami scenariusza są ponownie Chris McKenna
i Erik Sommers
.