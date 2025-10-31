Newsy Filmy "Odyseja" vs "Spider-Man 4": Tom Holland zabrał miejsce Toma Hollanda w kinach IMAX
Filmy

"Odyseja" vs "Spider-Man 4": Tom Holland zabrał miejsce Toma Hollanda w kinach IMAX

World of Reel / autor: /
&quot;Odyseja&quot; vs &quot;Spider-Man 4&quot;: Tom Holland zabrał miejsce Toma Hollanda w kinach IMAX
źródło: Materiały prasowe
Fani Spider-Mana przegrali z fanami Christophera Nolana. Jeśli liczyliście, że w przyszłym zobaczycie w kinach IMAX widowisko "Spider‑Man: Brand New Day" – niestety. IMAX właśnie ujawnił swój grafik premier na 2026 rok i zabrakło tam widowiska Marvel Studios. A wszystko przez inny film z Tomem Hollandem.

"Spider‑Man: Brand New Day" bez kin IMAX



JApJYHrx6L8YYC8xRBK39N.jpg


W normalnych warunkach obecność produkcji typu "Spider-Man: Brand New Day" w kinach sieci IMAX byłaby oczywistością. Nie tym razem. Wszystko przez Christophera Nolana, który nakręcił swój najnowszy film – "Odyseję" – w całości w technologii IMAX. Firma zarezerwowała dla Nolana swoje ekrany aż do 14 sierpnia. Premierę "Brand New Day" zaplanowano tymczasem na 31 lipca. Żeby skorzystać z ekranu IMAX "Spider-Man 4", musiałby opóźnić wejście do kin.    


Ironia sytuacji polega na tym, że gwiazdą obu produkcji jest Tom Holland. W "Spider‑Man: Brand New Day" wraca oczywiście jako tytułowy bohater. W "Odysei" z kolei wcieli się w Telemacha, syna granego przez Matta Damona Odyseusza.
  
"Odyseja" będzie pokazywana w kinach IMAX przez cztery tygodnie. Premierę filmu zaplanowano na 17 lipca 2026 roku. Lojalność firmy wobec Nolana nie powinna dziwić: reżyser korzysta z kamer IMAX od czasu "Mrocznego Rycerza" i jest jednym z największych popularyzatorów tej technologii. Do realizacji "Odysei" wykorzystano najnowszy model kamery, z którym pracował na planie operator Hoyte Van Hoytema. Sprzedaż biletów na pokazy "Odysei" w formacie IMAX 70mm ruszyła latem i seanse zostały niemal w całości wyprzedane (z rocznym wyprzedzeniem!).

Zapowiedź "Spider-Man: Brand New Day"




Co wiemy o"Spider-Man: Brand New Day"?



O nowym filmie na razie wiemy (przynajmniej oficjalnie) bardzo niewiele. Oprócz Hollanda na planie pojawią się ponownie także Zendaya i Jacob Batalon. Wiemy również, że Mark Ruffalo pojawi się jako Hulk, Jon Bernthal jako Punisher i Michael Mando jako Scorpion. W obsadzie są również Sadie Sink i Liza Colon-Zayas.

Reżyserem "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" Destin Daniel Cretton. Autorami scenariusza są ponownie Chris McKenna i Erik Sommers.  

