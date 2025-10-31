Newsy Filmy Taron Egerton zamiast Oscara Isaaca. Co wiemy o "Kockroach"?
Deadline
https://www.filmweb.pl/news/Taron+Egerton+zamiast+Oscara+Isaaca.+Co+wiemy+o+%22Kockroach%22-163702
źródło: Getty Images
autor: Axelle/Bauer-Griffin
Taron Egerton wkrótce spotka się z Channingiem Tatumem i Zazie Beetz na planie kryminału "Kockroach". W projekt są zaangażowani Andrew Lazar i Kevin Frakes, czyli producenci "Snajpera" i "Dziedzictwa. Hereditary". 

Co wiemy o nowym projekcie Tarona Egertona?


Egerton zastąpi Oscara Isaaca, którego udział został ogłoszony pod koniec sierpnia. Ze względu na inne zobowiązania aktor musiał się jednak wycofać z projektu. 

GettyImages-2240807221.jpg Getty Images © Gareth Cattermole
Oscar Isaac na tegorocznym festiwalu w Londynie
Lazar opisuje "Kockroach" jako kryminał utrzymany w duchu "Ojca chrzestnego" i "Człowieka z blizną". Będzie to historia tajemniczego mężczyzny, który przejmuje władzę nad przestępczym światkiem Nowego Jorku. Aktualnie trwają przygotowania do zdjęć, które mają rozpocząć się w lutym w Australii. Za sterami projektu stoi Matt Ross. Scenariusz na podstawie powieści Williama Lashnera napisał Jonathan Ames

Skąd znamy Tarona Egertona?


Taron Egerton najlepiej znany jest z ról w dramacie biograficznym "Rocketman" oraz serii komedii szpiegowskich "Kingsman". W jego CV znajdziemy też takie tytuły jak "Testament młodości", "Eddie zwany Orłem", "Legend" czy "Robin Hood: Początek". W ostatnich latach zagrał m.in. w miniserialach "Czarny ptak" i "Dym" oraz takich filmach jak "Tetris" i "Kontrola bezpieczeństwa". 

Zobacz zwiastun filmu "She Rides Shotgun"


Aktualnie filmografię Tarona Egertona zamyka thriller "She Rides Shotgun". Aktor wciela się w nim ojca, który za wszelką cenę chce ochronić córkę przed polującymi na nią przestępcami. Przypominamy zwiastun: 


Kockroach  (2027)

 Kockroach

