Taron Egerton zamiast Oscara Isaaca. Co wiemy o "Kockroach"?

Taron Egerton wkrótce spotka się z Channingiem Tatumem i Zazie Beetz na planie kryminału "Kockroach". W projekt są zaangażowani Andrew Lazar i Kevin Frakes, czyli producenci "Snajpera" i "Dziedzictwa. Hereditary".
Co wiemy o nowym projekcie Tarona Egertona?Egerton
zastąpi Oscara Isaaca
, którego udział został ogłoszony pod koniec sierpnia. Ze względu na inne zobowiązania aktor musiał się jednak wycofać z projektu.
Getty Images © Gareth Cattermole
Oscar Isaac na tegorocznym festiwalu w LondynieLazar
opisuje "Kockroach
" jako kryminał utrzymany w duchu "Ojca chrzestnego
" i "Człowieka z blizną
". Będzie to historia tajemniczego mężczyzny, który przejmuje władzę nad przestępczym światkiem Nowego Jorku. Aktualnie trwają przygotowania do zdjęć, które mają rozpocząć się w lutym w Australii. Za sterami projektu stoi Matt Ross
. Scenariusz na podstawie powieści Williama Lashnera napisał Jonathan Ames
.
Skąd znamy Tarona Egertona?Taron Egerton
najlepiej znany jest z ról w dramacie biograficznym "Rocketman
" oraz serii komedii szpiegowskich "Kingsman
". W jego CV znajdziemy też takie tytuły jak "Testament młodości
", "Eddie zwany Orłem
", "Legend
" czy "Robin Hood: Początek
". W ostatnich latach zagrał m.in. w miniserialach "Czarny ptak
" i "Dym
" oraz takich filmach jak "Tetris
" i "Kontrola bezpieczeństwa
".
Zobacz zwiastun filmu "She Rides Shotgun"
Aktualnie filmografię Tarona Egertona
zamyka thriller "She Rides Shotgun
". Aktor wciela się w nim ojca, który za wszelką cenę chce ochronić córkę przed polującymi na nią przestępcami. Przypominamy zwiastun: