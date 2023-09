Bohater "Sound of Freedom" napastował kobiety?

Tim Ballard wyrzucony z organizacji pomocy dzieciom, którą założył

Getty Images © Alan Espinosa



Angel Studios milczy

Zwiastun filmu "Sound of Freedom. Dźwięk wolności"

Sprawę opublikował Vice.OUR potwierdziło Vice, że Tim Ballard nie jest już tą organizacją w jakikolwiek sposób związany.(czyli jeszcze przed premierą filmu, który wszedł do amerykańskich kin w Dzień Niepodległości, 4 lipca).Organizacja nie chciała podać szczegółów, ale w piśmie do Vice można przeczytać:Vice twierdzi, żeprzekazała radzie nadzorczej niezależna firma prawnicza. Magazyn twierdzi, żePodobno przed każdą akcją Ballard wybierał sobie atrakcyjną kobietę, która miała udawać jego żonę. Następnie domagał się, by dzielili łóżko i prysznic, by w ten sposób "oszukać handlarzy ludźmi". Miał ponoć wysyłać kobietom, które chciały realnie pomóc w ratowaniu dzieci, swoje półnagie fotki z pytaniem, jak daleko są w stanie się posunąć (w domyśle: by ratować dzieci).Związki Tima Ballarda z filmem na podstawie jego życianie są do końca jasne. W napisach nie funkcjonuje jako producent ani scenarzysta. Jednak był obecny na czerwonym dywanie na uroczystej premierze.Angel Studios, które uratowałoprzed niebytem i doprowadziło do sytuacji, w której, na razie milczy w sprawie ujawnionych oskarżeń.