Wiemy, kiedy "Sound of Freedom" trafi na platformy streamingowe w Ameryce

Gdzie trafi "Sound of Freedom. Dźwięk wolności"?

"Sound of Freedom. Dźwięk wolności" - historia Tima Ballarda, która porwała tłumy

Zwiastun "Sound of Freedom"

W Ameryce filmcyfrowy podbój. Tego dnia zadebiutuje wNa standardowe. Wkrótce potem, bo, film pojawi się w formie fizycznejPunktem wyjścia dla filmu Alejandro Monteverde , w którym główną rolę zagrał znany z Jim Caviezel , jest historia. To były agent rządowy, który w 2013 roku założył organizacjęzajmującą się walką z handlem ludźmi, w szczególności dziećmi.poświęcone jest jego działalności w Kolumbii, gdzie Ballard trafił, by uratować dzieci z rąk handlarzy żywym towarem.Prace nad scenariuszem rozpoczęły się w 2015 roku. To wtedy Ballard miał postawić warunek, by zagrał go Caviezel . Zdjęcia kręcone były w 2018 roku.Pierwotniemiało być dystrybuowane przez latynoamerykański oddział. Film stał się jednak jedną z wielu ofiar zakupu studia przez, który nie był nim zainteresowany. Główny producent Eduardo Verástegui odkupił więc prawa dystrybucyjne i po długich poszukiwaniach dogadał się z założonym w 2021 rokuNowy dystrybutor postanowił promować film wśród konserwatywnych Amerykanów. Dlatego też zamiast w piątek zdecydował się na premierę we wtorek, bo tego dnia akurat wypadał Dzień Niepodległości. Strategia okazała się strzałem w dziesiątkę czyniąc z filmu jeden z największych kinowych przebojów tego roku.szybko stało się też bohaterem kontrowersji i teorii spiskowych. I to po obu stronach politycznych podziałów. Prawa część chętnie nazywała film "zakazanym" i twierdziła, że(choć w szczytowym momencie pokazywano go w ponad 3,4 tys. kin). Lewa część atakowała z kolei twórców z akcję "pay it forward" twierdząc, że seanse są wyprzedane, ale. Oskarżano również film o to, że popiera odjechane teorie, mimo że w filmie nie ma żadnych bezpośrednich odniesień.