To wszystko warto zobaczyć. Pokazy filmów Andrzeja Wajdy w Muzeum Manggha w Krakowie

Filmy Andrzeja Wajdy towarzyszyły pokoleniom Polaków w czasach najtrudniejszych, miały pełnić rolę swoistego rozliczenia z narodową traumą, były oddechem od duchoty PRL-u, oknem na Zachód i powiewem wolności, tak upragnionej i tak wyczekiwanej. Wyrosły na gruncie polskim, na trzewiach polskiej literatury i kultury, stanowiły dowód na to, że polska kinematografia nie może być traktowana zdawkowo i liczy się na firmamencie wielkich światowych tytułów filmowych, a nazwisko Wajda znaczy niemniej niż nazwiska jej twórców.Przygotowany przez nas przy okazji wystawy To wszystko da się zrealizować.cykl wybranych filmów wyreżyserowanych przez Andrzeja Wajdę przybliży kilka najważniejszych, naszym zdaniem najbardziej lirycznych i symbolicznych tytułów Reżysera. Nasz pokaz rozpoczniemy filmem " Niewinni czarodzieje " (1960) – przez krytyków uznanego za świadectwo obyczajowe tamtej epoki. Następnie pokażemy adaptację prozy Jarosława Iwaszkiewicza, czyli " Brzezinę " (1970), piękny i skłaniający do zadumy film o śmierci i nieuchronności przemijania. Wspólnie z widzami przypomnimy sobie wielkie kreacje aktorów grających w " Smudze cienia " (1976), gdzie conradowskie „tak trzeba" wybrzmi ponownie, a kostiumy do filmu, przygotowane przez Krystynę Zachwatowicz nie będą jedynie zwykłymi rekwizytami, a być może stanowić będą pretekst do rozmowy na temat trudnej pracy kostiumografa na planie filmowym. Krystyna Zachwatowicz raz jeszcze wcieli się w rolę charakternej i błyskotliwej Kazi w " Pannach z Wilka " (1979), raz jeszcze obejrzymy wspólnie to na wskroś przepełnione doświadczeniami egzystencjalnymi dzieło Wajdy., które filmoznawcy i krytycy filmowi zgodzili się dla nas poprowadzić, wprowadzając w tak dobrze znany świat filmowy Andrzeja Wajdy i, w pewnym punkcie życia, Krystyny Zachwatowicz-Wajdy.Prelegent: Mateusz DemskiPrelegentka: Joanna NajborPrelegentka: Anita PiotrowskaPrelegent: Michał Oleszczyk