Tom Hanks szykuje kontynuację filmu "Misja Greyhound"

O czym opowiadał "Misja Greyhound"?

Tom Hanks i cykl projektów o II wojnie światowej

Playtone, firma producencka Toma Hanksa , rozpoczyna ramową współpracę z platformą AppleTV+. W jej ramach planowany jest sequel filmu wojennego " Misja Greyhound ".Film inspirowany jest prawdziwymi wydarzeniami z czasów II wojny światowej. Tom Hanks wcielił się w postać kapitana Ernesta Krause. Misja, na którą został wysłany, to jego pierwsze zadanie jako kapitana. Przez zdradzieckie wody Atlantyku, bez doświadczenia, przewodzi konwojowi alianckich statków z tysiącami żołnierzy na pokładach. Musi dotransportować żołnierzy na linie frontu II wojny światowej. Bez żadnego wsparcia powietrznego przez 5 długich dni kapitan i jego konwój muszą stawić czoła otaczającym ich nazistowskim U-botom. Misja Greyhound " powstała w studiu Sony i pierwotnie planowana była jako widowisko kinowe. Potem wybuchła pandemia COVID-19 i studio, które nie posiada własnej globalnej platformy, postanowiło sprzedać go. Film kupił Apple.Szczegóły sequela " Misji Greyhound " nie zostały na razie ujawnione. Wiadomo jednak, że jest to jeden z całej masy projektów związanych tematycznie z II wojną światową, które Playtone zrealizuje dla platformy AppleTV+. W planach są też seriale dokumentalne, a nawet programy typu reality.Poniżej znajdziecie zwiastun filmu " Misja Greyhound