Paul Bettany w nowym filmie twórców "Forresta Gumpa"

"Tutaj" - o czym będzie najnowszy film twórców "Forresta Gumpa"?



Paul Bettany (" WandaVision ") dołączył do obsady najnowszej produkcji twórców nagrodzonego " Forresta Gumpa " - scenarzysty Erica Rotha , reżysera Roberta Zemeckisa Toma Hanksa . To adaptacja wybitnej powieści graficznej "Tutaj"."Tutaj" to eksperymentalna opowieść, której bohaterem jest róg pokoju we współczesnym domu. Autor Richard McGuire podróżuje w czasie, aby pokazać tę samą lokalizację, począwszy od okresu sprzed ponad 3 milionów lat aż do 22 175 roku.Jak informuje serwis Deadline, adaptacja ma być pełną wzruszeń wysokobudżetową produkcją skierowaną do masowej publiczności. Hanks zagra jedną z głównych ról, zaś Zemeckis stanie za kamerą i napisze scenariusz do spółki z Rothem . W obsadzie jest też Robin Wright Przypomnijmy: kiedy ostatnim razem artyści spotkali się na planie zdjęciowym, efektem ich współpracy był " Forrest Gump ". Ekranizacja książki Winstona Grooma zarobiła na całym świecie blisko 680 milionów dolarów, a także zdobyła sześć Oscarów, w tym dla najlepszego filmu roku, aktora pierwszoplanowego ( Hanks ), reżysera ( Zemeckis ) oraz autora scenariusza adaptowanego ( Roth ).