Tom Holland pomógł w powrocie Spider-Mana do Marvela?

Wygląda na to, że jednym z architektów powrotu Spider-Mana do uniwersum Marvela jest sam Tom Holland , odtwórca roli Człowieka-Pająka.Przypomnijmy: pod koniec sierpnia ogłoszono, że Marvel nie będzie realizował kolejnych filmów o Spider-Manie, a także nie będzie mógł wykorzystywać tej postaci w swoich produkcjach. Pieczę nad postacią miało przejąć w całości studio Sony. Topór został jednak zakopany, studia uzgodniły nowy sposób podziału zysków i tymczasowy powrót Spider-Mana do MCU (kinowego uniwersum Marvela).W momencie, gdy zakulisowe negocjacje osiągnęły punkt krytyczny i zanosiło się na to, że nie dojdzie do żadnego porozumienia, do akcji wkroczył Holland . Aktor podobno wielokrotnie zwracał się do prezesa Disneya Boba Igera oraz prezesa Sony, Toma Rothmana. Decydenci zaczęli mięknąć, gdy Holland pokazał im dowody na wsparcie fanów.Premierę kolejnegozaplanowano na 16 lipca 2021 roku. Za kamerą stanie najprawdopodobniej Jon Watts , który wyreżyserował dwa poprzednie odcinki cyklu. Na mocy nowej umowy między Disneyem a Sony Spider-Man pojawi się gościnnie w jeszcze jednym filmie MCU.