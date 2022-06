Trzeci "Paddington" od autora teledysku "Satisfaction"

"Paddington 3": co wiemy o filmie?

Cykl o Misiu Paddingtonie

Mamy dobre wiadomości dla fanów Misia Paddingtona. Wszystko wskazuje na to, że wokół zapowiedzianej jeszcze w 2018 roku trzeciej części przygód sympatycznego niedźwiadka coś się ruszyło. Studiocanal znalazło nowego reżysera i nadało nowy tytuł.Trzecia część cyklu od teraz nosi nowy tytuł. Brzmi on " Paddington in Peru ".Za reżyserię pierwotnie miał odpowiadać autor pierwszych dwóch filmów Paul King . Ostatecznie będzie jednak pełnił funkcję producenta wykonawczego. Jego miejsce zajął Dougal Wilson , dla którego będzie to pełnometrażowy debiut reżyserski. Do tej pory był twórcą reklam i wideoklipów. To on nakręcił teledysk "Satisfaction" dla Benny'ego Benassiego. Klip możecie obejrzeć poniżej:Głosu misiowi zapewne użyczy Ben Whishaw , który grał go w dwóch poprzednich filmach. Za scenariusz odpowiadali Mark Burton Zdjęcia kręcone będą w przyszłym roku w Wielkiej Brytanii i Peru.Filmy o Paddingtonie oparte są na serii książek autorstwa Michaela Bonda . Część pierwsza zarobiła na świecie prawie 270 milionów dolarów (przy budżecie w wysokości 55 mln). Druga poradziła sobie nieco gorzej, zgarnąwszy niecałe 230 milionów dolarów.