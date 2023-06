Plejada gwiazd w trzeciej części "Paddingtona": Colman, Banderas, Zegler, Mortimer

O czym opowie "Paddington in Peru"?

Cykl o Misiu Paddingtonie

, która obecnie mieszka w domu dla emerytowanych misiów. Paddingtona i rodzinę Brownów czeka nieoczekiwana podróż od amazońskiego lasu deszczowego po szczyty górskie Peru.Postać grana przez Colman ma z kolei prowadzić dom dla emerytowanych misiów.W obsadzie filmu znaleźli się również Hugh Bonneville , a Imelda Staunton - cioci Lucy.. Do tej pory był twórcą reklam i wideoklipów. To on nakręcił m.in. teledysk "Satisfaction" dla Benny'ego Benassiego.Filmy o Paddingtonie oparte są na serii książek autorstwa Michaela Bonda . Część pierwsza zarobiła na świecie prawie 270 milionów dolarów (przy budżecie w wysokości 55 mln). Druga poradziła sobie nieco gorzej, zgarnąwszy niecałe 230 milionów dolarów.