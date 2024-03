Trzecie "Downton Abbey" w drodze! Ale czy to już koniec?

"Downton Abbey"

Kilka dni temu pogłoski na tematpojawiły się w słynącej z zamiłowania do plotek gazecie "The Sun". W artykule podano, że zdjęcia rozpoczną się jeszcze tego lata w zamku Highclere, a premierę zaplanowano na przyszły rok.Staunton potwierdziła tego newsa w programie śniadaniowym BBC Radio 2, mówiąc:. Na pytanie prowadzącej Zoe Ball, czy może mieć w związku z tym kłopoty, gwiazda odpowiedziała ze znaną sobie klasą:"The Sun" podało również, że. Aktor zagrał tę postać w świątecznym odcinku specjalnym " Downton Abbey " w 2013 roku. Downton Abbey " rozpoczęło swój ekranowy żywot jako emitowany w latach 2010-2015, cieszący się olbrzymią popularnością serial. Jego akcja rozgrywa się w pierwszej połowie XX wieku na tytułowym dworze. To opowieść o splatających się losach mieszkańców posiadłości: arystokratycznej rodziny Crawleyów oraz służby. W 2019 roku do kin trafiła filmowa kontynuacja serialu, zarabiając na całym świecie blisko 200 milionów dolarów.W 2022 roku zadebiutowała druga część kinowa pod tytułem. Przed jej premierą scenarzysta filmu Julian Fellowes powiedział:Do Downton Abbey przybywa ekipa filmowa, a część rodziny wyjeżdża na Riwierę Francuską, by obejrzeć tajemniczą willę odziedziczoną przez lady Violet.