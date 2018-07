Oficjalnie: Wkrótce zdjęcia do filmu "Downton Abbey"

3 2 1



Focus Features oficjalnie dało zielone światło na realizację filmu. Jak łatwo się domyślić, będzie to kontynuacja serialu pod tym samym tytułem.Szczegóły fabuły są na razie trzymane w tajemnicy. Wiadomo jednak, że całkiem sporo gwiazd serialu powróci w filmie, w tym Maggie Smith Scenariusz przygotował twórca Julian Fellowes . Będzie też jednym z producentów. Za kamerą stanie Brian Percival , który za reżyserię odcinka pilotowego serialu otrzymał Emmy i nagrodę BAFTA było fenomenem kulturowym. Ma na swoim koncie aż 69 nominacji do nagród Emmy , co jest rekordem jeśli chodzi o serial nieamerykański. Przez sześć sezonów obraz przedstawiał losy członków bogatej rodziny Crawleyów, jak również ich służby.Zdjęcia rozpoczną się jeszcze latem.